Mateusz Morawiecki poza Sejmem. Najnowszy sondaż przynosi złe wieści dla partii Rozwój Plus

Najnowszy sondaż wyborczy. Kto wygrywa w listopadzie 2026 roku?

Liderem aktualnego zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 34,06 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,62 pkt proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,09 proc., notując przy tym spadek o 0,26 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem na poziomie 13,15 proc. po wzroście o 0,91 pkt proc. Mandaty poselskie zdobyłyby jeszcze tylko dwa ugrupowania. W ławach sejmowych zasiadłaby Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 8,52 proc. ankietowanych (więcej o 0,68 pkt proc.), a także Nowa Lewica z rezultatem 7,01 proc. (spadek o 0,09 pkt proc.).

Największym przegranym tego badania okazał się Rozwój Plus, który stracił 0,77 pkt proc. poparcia i osiągając pułap 4,42 proc., stracił w tym rozdaniu szanse na wejście do parlamentu.

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„Nie daję Morawieckiemu większych szans na sukces w polityce. On przegrał konflikt w PiS, a wyborcy nie chcą głosować na przegranych” – ocenia politolog, prof. Kazimierz Kik. „Jeżeli jednak uda się Morawieckiemu i jego ludziom wejść do Sejmu, będą mieli otwartą drogę do koalicji z kilkoma ugrupowaniami. Mogą porozumieć się z Konfederacją Mentzena, a nawet z Koalicją Obywatelską, bowiem Rozwój Plus pozycjonuje się na scenie politycznej jako ugrupowanie centrowe. O ile potencjalni koalicjanci nie uznają Morawieckiego za polityka obciążonego rządami PiS” – dodaje prof. Kik.

Sondaż zrealizowano w dniach 9-10 listopada na reprezentatywnej próbie 1052 dorosłych obywateli Polski.