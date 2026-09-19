Karol Nawrocki z żoną w Nowym Jorku. Rozpoczęli wizytę od symbolicznego gestu

Karol i Marta Nawroccy w Nowym Jorku. Byli w Strefie Zero

Prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą Martą Nawrocką pojawili się w miejscu, w którym niegdyś stało World Trade Center. Swoją amerykańską wizytę zaczęli od złożenia wieńca pod tak zwanym Drzewem Przetrwania, gdzie oddali hołd osobom, które straciły życie w atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Drzewo Przetrwania to grusza Callery'ego. Znajdowała się tuż obok WTC podczas ataków i mocno ucierpiała. Zniszczone były gałęzie i korzenie. Drzewo poddano odpowiedniej kuracji, a po pewnym czasie powróciło do Strefy Zero i obecnie jest tam jako żywy pomnik symbolizujący nadzieję i przetrwanie.

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W 2001 roku terroryści powiązani z Al-Kaidą przejęli kontrolę nad czterema samolotami. Dwa samoloty uderzyły bezpośrednio w WTC, kolejny skierowano na budynek Pentagonu. Czwarty lot zakończył się katastrofą w stanie Pensylwania, bo pasażerowie tego samolotu bohatersko stawili opór porywaczom. W tym tragicznym dniu zginęło w sumie 2996 niewinnych ludzi.

Dziś fundamenty zniszczonych wieżowców wypełniają wielkie fontanny w kształcie kwadratów. Wokół nich wyryto nazwiska wszystkich zabitych tamtego dnia osób.

Wizyta w tym historycznym miejscu otwiera amerykańską podróż Karola Nawrockiego, zaplanowaną do najbliższej środy. Prezydent weźmie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W planach ma też rozmowy z amerykańską Polonią, przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii oraz szefem ONZ Antonio Guterresem.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką złożyli wieniec pod Drzewem Przetrwania.ℹ️ „Survivor Tree” – „Drzewo Przetrwania” – to grusza wyciągnięta z ruin World Trade Center, którą przywrócili do życia nowojorscy ogrodnicy. Drzewo zostało na nowo posadzone… pic.twitter.com/MdOWq7HHF4— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 19, 2026

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