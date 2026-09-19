Mateusz Morawiecki opuścił PiS. Polacy ostro ocenili jego najnowszą decyzję w badaniach

Przeszło połowa obywateli (56,9 proc.) uważa, że opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości przez byłego szefa rządu to dobry krok.

Mniej więcej jedna czwarta ankietowanych (24,3 proc.) krytykuje ten ruch, a blisko jedna piąta nie wyrobiła sobie zdania.

Zmiany na prawicy najbardziej cieszą sympatyków Konfederacji, spośród których aż 73 proc. chwali tę inicjatywę.

Mateusz Morawiecki odszedł z PiS. Sondaż ocenia krok byłego premiera

Ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej wywołały spore poruszenie, ale spotkały się z nadzwyczaj dobrą reakcją społeczeństwa. Okazuje się, że większość wyborców z aprobatą przyjmuje rozłam w największej partii opozycyjnej. Według badania zrealizowanego przez United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, aż 56,9 procent uczestników ankiety popiera budowę formacji Rozwój Plus przez byłego szefa rządu. Zdecydowana większość respondentów uważa to za potrzebny powiew świeżości i ważny sygnał zmian.

Zagłębiając się w szczegóły badania, można zauważyć dość stabilne poparcie dla tego politycznego manewru. Dokładnie 23,3 proc. pytanych osób odpowiedziało „zdecydowanie tak", natomiast wariant „raczej tak" wskazało 33,6 proc. respondentów. Krytyczne stanowisko zajmuje łącznie 24,3 proc. badanych. Pozostałe 18,8 procent ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić tej sytuacji, zaznaczając opcję braku opinii. Taki rozkład głosów wyraźnie pokazuje, że samodzielna droga byłego premiera traktowana jest z ogromną powagą, znajdując szerokie zrozumienie wśród polskiego społeczeństwa, a nie jako wyłącznie chwilowy kaprys znanego polityka.

Wyborcy Konfederacji i PiS oceniają powstanie partii Rozwój Plus

Rozbicie wyników ankiety na poszczególne elektoraty dostarcza bardzo interesujących wniosków. Największą niespodziankę sprawili zwolennicy Konfederacji, którzy niezwykle ciepło przyjęli doniesienia o politycznym rozłamie. Jak dowodzi sondaż United Surveys, pozytywnie o decyzji założyciela nowej formacji wypowiada się 73 proc. prawicowych wyborców. W tym gronie 24 proc. wskazało opcję zdecydowanego poparcia, a 49 proc. odpowiedziało umiarkowanie twierdząco. Tylko co czwarty sympatyk tej formacji (25 proc.) krytycznie odniósł się do zmian na scenie politycznej.

Niezwykle interesująco prezentują się również nastroje wśród osób popierających ugrupowania opozycyjne, gdzie analitycy wrzucili do jednego worka Prawo i Sprawiedliwość oraz partię Razem. Okazuje się, że w tej specyficznej grupie 56 proc. uczestników badania pochwala rezygnację byłego premiera z dotychczasowych barw partyjnych. Z drugiej strony 43 proc. badanych z tego kręgu jest absolutnie przeciwnych, co dobitnie świadczy o głębokim pęknięciu i silnych emocjach wśród dotychczasowych sympatyków tych obozów politycznych.

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