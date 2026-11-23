Szanse na ponadpartyjny kompromis dotyczący przyszłości Trybunału Konstytucyjnego gwałtownie spadły, choć jeszcze kilka dni temu porozumienie wydawało się całkiem realne. Jak informuje Onet, negocjacje prowadzone pod patronatem Kancelarii Prezydenta zostały oficjalnie zawieszone. Jeden z uczestników tych spotkań ocenia wprost, że w praktyce może to oznaczać definitywny koniec rozmów między ugrupowaniami.

Do załamania rozmów doszło po trzech turach negocjacji, które przyniosły spore zbliżenie stanowisk w wielu spornych punktach. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazywał nawet, że uczestnikom spotkań udało się uzgodnić około 70 procent proponowanych rozwiązań. Ostatecznie jednak polityczny przełom nie nastąpił.

Zwrot nastąpił w momencie, gdy Jarosław Kaczyński publicznie ogłosił swój warunek poparcia reformy Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zażądał dymisji gabinetu Donalda Tuska oraz powołania prezydenckiego rządu technicznego. Rozmówcy Onetu relacjonują, że po tym wystąpieniu reprezentujący PiS negocjatorzy, Marcin Warchoł i Andrzej Śliwka, mocno zaostrzyli kurs, co wpędziło inicjatywę patronowaną przez Karola Nawrockiego w głęboki impas.

Spór o sędziów TK. Zbigniew Bogucki zawiesza rozmowy

Główną kością niezgody podczas rozmów okazały się dalsze losy obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm dokonał wyboru sześciorga sędziów TK, jednak prezydent przyjął ślubowanie wyłącznie od dwojga z nich. Pozostała czwórka wybranych prawników złożyła przysięgę bezpośrednio w parlamencie, bez udziału głowy państwa.

Polskie Stronnictwo Ludowe wysunęło propozycję, aby obecni sędziowie przeszli w stan spoczynku, zachowując przy tym prawo do pełnego wynagrodzenia. Prawo i Sprawiedliwość kategorycznie odrzuca jednak możliwość objęcia takimi przywilejami osób, których status prawny jest przez tę partię podważany. Ten spór zablokował porozumienie i sprawił, że Zbigniew Bogucki ogłosił zawieszenie negocjacji bez podawania daty kolejnego spotkania.

Obecnie Kancelaria Prezydenta czeka na ruch i konkretne wytyczne ze strony poszczególnych klubów oraz kół parlamentarnych. Karol Nawrocki zapewnia, że jest gotowy poprzeć kompromis wypracowany samodzielnie przez partie polityczne. Na tym etapie nie widać jednak w parlamencie większości, która byłaby w stanie przegłosować wspólny projekt ustawy.

Władysław Kosiniak-Kamysz walczy o własny projekt zmian w TK

Fiasko rozmów w Pałacu Prezydenckim nie zatrzymuje jednak działań ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował dalsze prace nad autorskim projektem zmian w konstytucji, który PSL zaprezentowało już 5 listopada. Ugrupowanie planuje zorganizować wysłuchanie publiczne oraz kolejne konsultacje z ekspertami prawnymi, a po tym etapie oficjalnie skieruje dokument pod obrady Sejmu.

– Zawieszenie rozmów u prezydenta nie zmienia naszych planów – powiedział Onetowi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

Koncepcja przygotowana przez ludowców zakłada, że Zgromadzenie Narodowe na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mogłoby orzec o trwałej utracie zdolności Trybunału Konstytucyjnego do działania. W kolejnym kroku parlament wybrałby zupełnie nowy, liczący piętnaście osób skład sędziowski TK. Przepisy te przewidują udział prezydenta w tworzeniu listy kandydatów oraz wymóg uzyskania szerokiego poparcia w Sejmie, co z definicji wymusza budowę koalicji ponad partyjnymi podziałami.

PSL wraca nad próg wyborczy!

Polityczna batalia wokół Trybunału Konstytucyjnego ma dla ludowców również istotny wymiar wyborczy. PSL stara się udowodnić wyborcom swoją niezależność i zdolność do forsowania własnych pomysłów, nawet kosztem sporu z Koalicją Obywatelską, czyli głównym partnerem w rządzie. Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że samodzielny start daje PSL poparcie na poziomie 5,04 procent. W porównaniu z poprzednim sondażem tej samej pracowni, gdzie partia uzyskała 3,34 procent, oznacza to wzrost o 1,7 punktu procentowego, co mocno wspiera plany Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczące osobnego startu w przyszłych wyborach.

Taki rezultat sondażowy nie daje jednak ludowcom pełnego spokoju o przyszłą obecność w parlamencie. Uzyskane 5,04 procent poparcia oznacza, że partia balansuje na granicy i ma zaledwie 0,04 punktu procentowego zapasu nad progiem wyborczym. Co więcej, jedno badanie opinii publicznej nie gwarantuje stałego trendu wzrostowego i nie stanowi dowodu, że to akurat zaangażowanie w reformę TK przyciągnęło do PSL nowych sympatyków.

Donald Tusk i KO przeciwko resetowi w Trybunale Konstytucyjnym

Inicjatywa forsowana przez ludowców spotyka się z wyraźnym chłodem ze strony Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk stoi na stanowisku, że kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym nie należy rozwiązywać poprzez partyjne układy zawierane pod okiem prezydenta. Szef rządu uważa, że legalnie wybrani przez obecny Sejm sędziowie powinni po prostu przystąpić do pełnienia swoich obowiązków, podczas gdy propozycja PSL oznacza całkowitą przebudowę zasad działania TK i wymianę wszystkich zasiadających tam osób.

Ewentualne poparcie projektu ludowców postawiłoby Koalicję Obywatelską w bardzo niezręcznej sytuacji politycznej. Ugrupowanie musiałoby wytłumaczyć swojemu elektoratowi, dlaczego zgadza się na wysłanie w stan spoczynku sędziów, których prawa do orzekania tak zaciekle broniło. Przedstawiciele PSL odpowiadają jednak, że brak szerokiego kompromisu zemści się w przyszłości, a problem Trybunału wróci ze zdwojoną siłą po ewentualnej zmianie władzy w kolejnych wyborach.

Czy zmiana konstytucji jest możliwa w Sejmie?

Oprócz oporu ze strony innych partii ludowcy muszą zmierzyć się także z twardymi wymogami formalnymi. Samo złożenie w Sejmie poselskiego projektu zmieniającego konstytucję wymaga zebrania podpisów minimum 92 parlamentarzystów. Klub PSL liczy obecnie 32 posłów, więc do samego zgłoszenia inicjatywy brakuje mu jeszcze 60 szabel z innych ugrupowań.

Zebranie podpisów pod projektem to jednak dopiero pierwszy krok na długiej drodze legislacyjnej. Uchwalenie zmian w ustawie zasadniczej wymaga większości dwóch trzecich głosów w Sejmie przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów, a potem jeszcze bezwzględnej większości w Senacie. Choć prezydent Karol Nawrocki ma prawo samodzielnie wnieść projekt zmiany konstytucji, to nawet jego inicjatywa nie rozwiąże fundamentalnego problemu braku wymaganej większości w parlamencie.

W obecnych realiach politycznych głośny plan resetu w Trybunale Konstytucyjnym pozostaje jedynie partyjną koncepcją, a nie realną reformą. Jarosław Kaczyński sformułował żądanie nie do spełnienia, Donald Tusk całkowicie odrzuca potrzebę takiego kompromisu, a Władysław Kosiniak-Kamysz mimo wszystko zapowiada dalszą walkę o swoje pomysły. Głównym pytaniem pozostaje dziś to, czy Polskiemu Stronnictwu Ludowemu uda się zbudować w Sejmie wystarczająco szeroką koalicję wokół tego projektu.

Express Biedrzyckiej | „MASZYNA DO MANIPULACJI!”, TUSK vs. Nawrocki, rewolucja w TK i słowa Kaczyńskiego!