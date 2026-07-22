Ważny ruch prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent szykuje istotne posunięcia w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Z ustaleń przekazanych przez Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, wynika, że już 28 lipca Karol Nawrocki wręczy nominacje sędziowskie w Sądzie Najwyższym. Otrzyma je czterech prawników. Dodatkowo w tym samym czasie odbędzie się uroczyste przyjęcie przyrzeczenia od nowego członka Trybunału Konstytucyjnego.

Jeden dzień, dwie decyzje Karola Nawrockiego

Wtorek zapowiada się jako niezwykle intensywny czas dla Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki odbierze przyrzeczenie od prof. Stanisława Patyry, który został nominowany do Trybunału Konstytucyjnego przez parlamentarzystów jeszcze 11 czerwca. Mimo to prawnik wciąż pozostawał w zawieszeniu i nie mógł podjąć się wykonywania swoich obowiązków. Powodem był brak złożenia przysięgi przed głową państwa, co stanowiło niezbędny etap formalny do objęcia posady.

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Stanisław Patyra upomniał się o termin

Proces przyspieszył, gdy sam zainteresowany postanowił interweniować u prezydenta. Złożył on oficjalny wniosek o ustalenie daty ceremonii zaprzysiężenia. Warto dodać, że we wspomnianym piśmie nadmienił, iż już wcześniej kierował podobne zapytania drogą korespondencyjną. Sędzia zaznaczył, że dopełnienie tej formalności jest niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej w Trybunale Konstytucyjnym. Jego cierpliwość w końcu przyniosła rezultaty.

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego u Karola Nawrockiego

To jednak nie zamyka wtorkowej agendy. Równolegle prezydent zamierza przekazać dokumenty nominacyjne dla czwórki nowych członków Sądu Najwyższego. Na ten moment brakuje konkretnych informacji odnośnie do ich przyszłych zadań. Niezależnie od tego, krok ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego działania jednej z fundamentalnych placówek sądowniczych w kraju.

Karol Nawrocki zaczyna kadrowe roszady

Jak wynika z informacji Kancelarii Prezydenta, kolejne nominacje są już na horyzoncie. Zgodnie z planem Karol Nawrocki powoła 211 asesorów w sądach rejonowych, a także wyznaczy 18 osób na stanowiska asesorskie w wojewódzkich sądach administracyjnych. Będzie to stanowić jeden z najszerzej zakrojonych ruchów personalnych w polskim sądownictwie, obserwowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Prezydent Nawrocki przyspiesza

Zadeklarowane na przyszły tydzień działania wyraźnie sygnalizują, że Pałac Prezydencki dąży do szybszego uzupełniania braków kadrowych w sektorze sprawiedliwości. Wtorek może okazać się momentem przełomowym dla funkcjonowania zarówno Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego. Wiele wskazuje na to, że stanowcze posunięcia głowy państwa to dopiero wstęp do szerszych reform personalnych.