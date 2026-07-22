Mocne słowa jasnowidza o Karolu Nawrockim. Padło szokujące porównanie

Spis treści Krzysztof Jackowski o prezydencie Karolu Nawrockim

Znany polski profeta nakreślił bardzo mroczny scenariusz dla naszego kraju, wspominając o „narodowej Targowicy”. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego Polska zostanie uwikłana w konflikt, który określił jako „brudną wojnę”, prowadzący do podziałów i politycznego kryzysu.

Największe poruszenie wywołały jednak słowa o prezydencie Karolu Nawrockim. Wizjoner z Człuchowa przyrównał go do biblijnego Judasza, postrzeganego jako symbol zdrady. Według wizji, polityk przed wyborami miałby ujawnić niewygodne fakty na temat współpracowników komunistycznych władz.

Jackowski regularnie dzieli się z opinią publiczną swoimi przewidywaniami na temat losów państwa. Tym razem jego słowa brzmią wyjątkowo pesymistycznie. Zapowiedź wspomnianej „brudnej wojny” wywołuje niepokój, wskazując na skomplikowaną sytuację geopolityczną Polski.

Ostrzeżenia profety sugerują, że nie chodzi o działania zbrojne w tradycyjnym ujęciu. Jackowski wskazuje na gry mocarstw, które miałyby handlować wpływami w Polsce. W efekcie tego procesu nasz kraj miałby zostać poddany ogromnej presji i de facto podzielony na arenie międzynarodowej.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

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- W Polsce się zrobi narodowa Targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa – mówił. - Polska stanie w niesławie. [...] A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony –

Sonda Czy wierzysz w przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego dotyczące przyszłości Polski? Tak, często się sprawdzają Nie, to tylko spekulacje Trudno powiedzieć

Odwołanie do „Targowicy” ma silne nacechowanie historyczne. W świadomości Polaków to słowo nierozerwalnie kojarzy się ze zdradą narodową z końcówki XVIII wieku.

Krzysztof Jackowski o prezydencie Karolu Nawrockim

To właśnie wątek dotyczący prezydenta wywołał największą dyskusję po opublikowaniu wizji. Porównanie polityka do Judasza to niezwykle mocny i kontrowersyjny zabieg. Jasnowidz przyznał, że takie skojarzenie po prostu pojawiło się w jego umyśle.

I skojarzył mi się prezydent jak Judasz

W świetle nauk biblijnych Judasz jest uosobieniem najgorszej zdrady. Należy jednak pamiętać, że słowa Jackowskiego nie są oparte na żadnych twardych dowodach z działalności prezydenta. Są jedynie zapisem jego osobistych przemyśleń i wizji.

Jackowski przewiduje, że punktem zapalnym mogą okazać się kolejne wybory. Nawrocki miałby rzekomo upublicznić tajne dokumenty demaskujące byłych współpracowników komunistów, wciąż obecnych w życiu publicznym.

- Prezydent Nawrocki, jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych, zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić –

Według jasnowidza takie działanie byłoby iskrą, która doprowadziłaby do potężnego kryzysu politycznego i wstrząsnęłaby fundamentami państwa. W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach: