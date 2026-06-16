Karol Nawrocki rozmawiał z amerykańskimi senatorami. Głównym tematem wojska USA w Europie

Spotkanie Karola Nawrockiego z Johnem Thunem

Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził w Waszyngtonie rozmowy z Johnem Thunem oraz czołowymi przedstawicielami Senatu USA. W spotkaniu wzięli udział szef komisji sił zbrojnych Roger Wicker oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych Jim Risch. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, politycy powitali się uściskiem dłoni, jednak zrezygnowano z oficjalnych oświadczeń dla prasy.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadał wcześniej, że dyskusje skupią się wokół kwestii bezpieczeństwa i stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Był to ostatni punkt waszyngtońskiej agendy Karola Nawrockiego. Przywódca wyruszył następnie na Florydę, by w miejscowości Clearwater pod Tampą spotkać się z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum im. Jana Pawła II.

Ustawa o budżecie obronnym w Kongresie

Amerykański Kongres pracuje obecnie nad ostatecznym kształtem corocznej ustawy o budżecie obronnym (NDAA). Senacki projekt zakłada blokadę redukcji sił zbrojnych w Europie bez wcześniejszej zgody i analizy skutków przeprowadzonej przez Pentagon, dowództwo wojsk europejskich oraz Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Dokument kategorycznie zakazuje również wycofywania sprzętu wojskowego z europejskich magazynów i wymusza zgłaszanie ewentualnych cięć w personelu z co najmniej 120-dniowym wyprzedzeniem.

Izba Reprezentantów w swojej wersji ustawy NDAA zawarła istotne dla naszego kraju zapisy. Dokument nakazuje przygotowanie szczegółowego raportu o stałej obecności wojskowej w Polsce. Analiza ma uwzględniać potencjalne stacjonowanie na polskim terytorium batalionu artylerii dalekiego zasięgu, wyposażonego między innymi w pociski manewrujące Tomahawk.

Rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

W trakcie amerykańskiej wizyty Karol Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jedna z tych rozmów, mająca miejsce podczas uroczystej gali na cześć Donalda Trumpa, została uwieczniona przez obiektywy kamer. Szczegóły obu wymian zdań potwierdził w wywiadzie dla stacji TV Republika rzecznik głowy państwa, minister Rafał Leśkiewicz.

– Prezydent RP rozmawiał z Prezydentem Trumpem o rzeczach, które są ważne dla Polski i dla Polaków, ale też ważne dla relacji polsko–amerykańskich. Przede wszystkim o obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Prezydent Nawrocki uzyskał zapewnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększenia tego kontyngentu – zaznaczył minister.

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że przywódcy poruszyli szereg innych kluczowych tematów. Rozmowy dotyczyły pogłębiania dwustronnej współpracy politycznej oraz strategicznych działań w zakresie polityki energetycznej, stanowiących fundament wspólnych interesów Warszawy i Waszyngtonu.

Express Biedrzyckiej - prof. Katarzyna Bakiewicz