Karol Nawrocki pod ostrzałem po roku urzędowania. KO uderza w nowym spocie

Ugrupowanie polityczne stanowczo podsumowuje miniony czas sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego, wypuszczając bezkompromisowe nagranie z okazji rocznicy prezydentury .

. W wideo przypomniano budzące wątpliwości decyzje głowy państwa, w tym akt łaski dla „Starucha”, sięganie po substancje nikotynowe oraz bliskie relacje z pseudokibicami.

Przedstawiciele partii oskarżają polityka o wprowadzanie „standardów stadionowego młyna” na salony i stawiają szereg zarzutów uderzających w powagę urzędu prezydenckiego.

Karol Nawrocki rozliczany po 12 miesiącach kadencji

Koalicja Obywatelska postanowiła ostro uderzyć w urzędującą głowę państwa, publikując krótki materiał filmowy. Nagranie udostępniono w przestrzeni publicznej dokładnie w dniu pierwszej rocznicy oficjalnego objęcia przez niego najważniejszego stanowiska w kraju.

Twórcy spotu zebrali w jedną całość najgłośniejsze polityczne spory i afery z ostatnich miesięcy. Autorzy z całą stanowczością podkreślają, że polityk zapomniał o przedwyborczych obietnicach i przestał pełnić funkcję reprezentanta wszystkich Polaków.

Przy okazji politycznych potyczek, media informowały również o nietypowej sytuacji towarzyskiej. Premier Donald Tusk przekazał amerykańskiemu gwiazdorowi Jesse’emu Eisenbergowi unikalny podarunek, a znany z wielkiego ekranu aktor natychmiast postanowił go założyć.

Prezydent, akt łaski dla „Starucha” i kibice

W krytycznym nagraniu bardzo mocno wyeksponowano decyzję o zastosowaniu prezydenckiego aktu łaski wobec Piotra Staruchowicza, znanego szeroko jako „Staruch”. Zwrócono też uwagę na oficjalne spotkanie polityka z mężczyzną, który posługuje się w tym środowisku pseudonimem „Dragon”.

Ugrupowanie nawiązało również do dawnych publikacji prasowych prześwietlających przeszłość prezydenta oraz jego zażyłość z fanatycznymi sympatykami piłki nożnej. Połączone ze sobą wątki mają ukazywać szerszą perspektywę dotychczasowej polityki prowadzonej przez głowę państwa.

– Miał być prezydentem wszystkich Polaków, a jaki obraz tej prezydentury widzimy po roku? Udział w kibolskich ustawkach, prawo łaski dla Starucha, wylewne powitanie z Dragonem, człowiekiem wielokrotnie skazywanym i związanym ze środowiskiem pseudokibiców. Woreczki nikotynowe podczas debat i oficjalnych wydarzeń, ataki na dziennikarzy, którzy zadają niewygodne pytania, kolejne weta wobec ustaw regulujących rynek kryptowalut i coraz więcej pytań o kontakty prezydenta oraz jego otoczenia z przedstawicielami tej branży. Karol Nawrocki przenosi do Pałacu standardy stadionowego młyna, a Polska potrzebuje powagi, nie politycznego chaosu - mówi lektor w nowym klipie KO.

Woreczki z nikotyną oraz rynek kryptowalut pod lupą opozycji

Platforma Obywatelska nie omieszkała przypomnieć, że urzędujący polityk regularnie zażywał woreczki nikotynowe w przestrzeni publicznej. Zjawisko to miało miejsce między innymi podczas bardzo ważnych debat politycznych i państwowych wystąpień.

Twórcy materiału oburzyli się także na zablokowanie nowych przepisów porządkujących funkcjonowanie rynku kryptowalut. Skrytykowano ponadto chłodne relacje prezydenta z niezależnymi mediami, zwłaszcza gdy redaktorzy próbują zadawać mu niekomfortowe i trudne pytania.

Głęboki spór z rządem na okrągłą rocznicę

Najnowsze nagranie stanowi kolejny rozdział otwartej wojny pomiędzy aktualną Radą Ministrów a kancelarią głowy państwa. Przedstawiciele większości parlamentarnej oskarżają Karola Nawrockiego o ciągłe tamowanie procesu legislacyjnego i celowe dolewanie oliwy do ognia w konflikcie z rządem.

Z kolei strona prezydencka broni się, wskazując na konieczność egzekwowania przysługujących praw konstytucyjnych i wierność własnemu programowi wyborczemu. Pierwszy okrągły rok na stanowisku posłużył więc jako doskonały pretekst do otwartego rozliczenia dokonanych wyborów.

Artykuł wzbogacono również o wizualne podsumowanie tego okresu. Pod tekstem udostępniono galerię zdjęć, która obrazuje najważniejsze momenty z pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego.

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