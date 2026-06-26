Karol Nawrocki pęka z dumy. Jego syn pokazał świadectwo z paskiem

Karol Nawrocki, szef IPN, udostępnił w internecie zdjęcie dokumentujące edukacyjny sukces jego dziecka.

Jego młodszy potomek, Antek, otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem, co sprawiło, że ojciec poczuł ogromną dumę .

. Dowiedz się, w jaki sposób to prywatne zdjęcie bez politycznego tła trafia do rodziców i co znaczy hasło "misja zakończona sukcesem" z perspektywy rodzinnej.

Syn Karola Nawrockiego ze świadectwem z czerwonym paskiem

Dla uczniów ostatnie dni nauki to czas wytchnienia, a dla opiekunów chwile pełne satysfakcji. Podobnie sytuacja wyglądała u Karola Nawrockiego, który opublikował w sieci zdjęcie ze swoim młodszym synem, Antkiem.

Na zdjęciu możemy zobaczyć radosnego chłopca prezentującego świadectwo z wyróżnieniem. To jednoznaczny dowód na to, że rok szkolny zakończył z doskonałymi ocenami. Nawrocki, nie kryjąc swojego zadowolenia, zdecydował się udostępnić ten moment swoim obserwatorom.

„Misja zakończona sukcesem!”

Karol Nawrocki dołączył do fotografii zwięzłą notatkę, w której wyraził uznanie dla swojego dziecka i złożył podziękowania wszystkim osobom przyczyniającym się do edukacyjnych osiągnięć uczniów.

„Antek już odebrał swoje świadectwo — misja zakończona sukcesem!” — napisał. „Każdy dyplom ukończenia roku szkolnego to ciężka praca ucznia, za którą stoi sztab ludzi — nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy z klasy” — podkreślił Nawrocki.

Czerwony pasek i szeroki uśmiech

Wzrok na opublikowanym zdjęciu od razu przykuwa świadectwo z wyróżnieniem. W naszym systemie edukacji to nagroda dla dzieci uzyskujących wybitne rezultaty w nauce oraz wzorowe zachowanie. Nic więc dziwnego, że uśmiech nie schodził z twarzy Antka, a jego tata promieniał z dumy.

To jedna z tych sytuacji, którą doskonale rozumie wielu opiekunów: koniec roku szkolnego, odebranie dokumentu, ulga po długich miesiącach edukacji i przekonanie, że sukces ten warto celebrować.

Nawrocki złożył życzenia uczniom

Szef IPN skierował również ciepłe słowa do wszystkich dzieci, ich opiekunów oraz pedagogów, którzy właśnie zaczynają letni wypoczynek.

„Życzę Wam wszystkim spokojnych, bezpiecznych i przede wszystkim udanych wakacji!” — napisał.

Pod publikacją natychmiast zaroiło się od komentarzy. Użytkownicy sieci składali Antkowi gratulacje i życzyli całej rodzinie udanego relaksu. „Gratuluję zdolnego syna” — napisał jeden z internautów.

Prywatny kadr zamiast polityki

Tym razem na profilach społecznościowych Nawrockiego zabrakło politycznych manifestów czy kontrowersyjnych opinii. Pojawiła się natomiast normalna, rodzinna scena z synem trzymającym świadectwo z czerwonym paskiem oraz ojcem, który z dumą patrzy na jego sukces. Taki widok, szczególnie z okazji zakończenia roku szkolnego, potrafi poruszyć o wiele mocniej niż standardowe, urzędowe komunikaty.

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