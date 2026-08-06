Marta Nawrocka stawia na polskie marki. Izabela Janachowska komentuje: " To dla mnie ogromne wyróżnienie i powód do radości"

Szafa Marty Nawrockiej to przemyślany zestaw barw. Pierwsza dama chętnie sięga po wyraziste odcienie, takie jak głęboka zieleń, czerwień czy mocny róż, ale równie często stawia na subtelne pastele: delikatny róż, błękit i modny odcień maślany. Podczas oficjalnych spotkań żona prezydenta często prezentuje się w doskonale skrojonych garniturach, które uzupełnia damskimi krawatami lub kolorowymi apaszkami. Eksperci sugerują, że ta słabość do garniturów może wynikać z jej zawodowej przeszłości – jako funkcjonariuszka Służby Celnej i KAS przez lata nosiła służbowe mundury. Trzeba przyznać, że w takim stroju wygląda perfekcyjnie, jednak w jej garderobie ważne miejsce zajmują również niezwykle kobiece sukienki.

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Marta Nawrocka wybiera sukienki Izabeli Janachowskiej

Żonę prezydenta często można podziwiać w charakterystycznych sukienkach z krótkimi, bufiastymi rękawami, w których prezentuje się zjawiskowo. Są to kreacje autorstwa Izabeli Janachowskiej, a konkretnie model o nazwie Verona, dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Marta Nawrocka zaprezentowała się już w wersji czarnej, czerwonej oraz błękitnej. Zapytana przez "Super Express" o współpracę z pierwszą damą, Izabela Janachowska odpowiedziała wprost:

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i powód do radości, że Marta Nawrocka wybiera projekty mojej marki. Pierwsza dama zdecydowała się na wybrane projekty z mojej marki, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i bardzo mnie cieszy.

Marta Nawrocka nosi dodatki od polskich projektantów

Marta Nawrocka doskonale potrafi wyeksponować walory swojej figury, unikając przy tym przepychu. Jej stylizacje są zawsze spójne dzięki starannie dobranym, dyskretnym dodatkom. Subtelna biżuteria, klasyczne czarne lub cieliste szpilki oraz proste torebki tworzą harmonijną całość. Co istotne, także w przypadku akcesoriów żona prezydenta promuje rodzimy rynek. Jednym z jej ulubionych dodatków jest charakterystyczna torebka w kształcie muszli od polskiej marki Chylak.