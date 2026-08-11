Dokument o rodzinie Kwaśniewskich. Ekipa filmowa nagrywała byłego prezydenta na Mazurach

W popularnym regionie Mazur trwają intensywne prace nad nową produkcją telewizyjną poświęconą rodzinie byłego prezydenta. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska ogromnemu przedsięwzięciu, w które zaangażowano dźwiękowców, operatorów sprzętu rejestrującego, ochronę, ratownika wodnego oraz kilka jednostek pływających. Obecność tak dużej grupy profesjonalistów potwierdza, że właśnie w tej malowniczej scenerii realizowane są zdjęcia do dokumentu w reżyserii Jakuba Mikurdy. Ten wyjątkowy zakątek Polski od dawna stanowi ulubione miejsce wypoczynku znanych postaci, w tym Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, którzy regularnie spędzają tam wakacyjne miesiące.

Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska na planie. Ratownik i SOP w akcji

Znane małżeństwo nie mogło liczyć na prywatność podczas letniego odpoczynku w regionie wielkich jezior. Od wczesnych godzin porannych otaczał ich spory zespół realizacyjny, korzystający z wielu motorówek, a także wsparcie techniczne i dźwiękowe. Zebrane informacje jasno wskazują, że to właśnie w tym urokliwym miejscu ekipa pracowała nad kolejnymi kadrami do nowej produkcji filmowej, której głównymi bohaterami są były przywódca państwa oraz jego małżonka.

Podczas realizacji zdjęć na powierzchni jeziora dało się wyczuć bardzo luźny i swobodny nastrój. Formalne ubiory zostały zastąpione przez przeciwsłoneczne okulary, nakrycia głowy ze słomy, wygodne kreacje i piknikowe akcesoria. W trakcie pracy sprzęt rejestrujący był nieustannie przestawiany w poszukiwaniu najlepszych ujęć z różnorodnych kątów, podczas gdy łódki regularnie zbliżały się do siebie na wodzie.

Na pokładzie w trakcie tego mazurskiego wypadu pojawiła się także córka pary prezydenckiej, Aleksandra Kwaśniewska, której towarzyszył mąż, Kuba Badach. Razem z resztą uczestników oraz swoimi rodzicami brali aktywny udział w nagraniach. Czas pomiędzy poszczególnymi scenami wypełniony był radosnymi dyskusjami i beztroskim odpoczynkiem. Całe to rodzinne zgromadzenie przypominało tradycyjny wyjazd urlopowy, choć każdy etap spotkania był wnikliwie kontrolowany przez reżysera i operatorów kamer.

W trakcie pracy nie zrezygnowano z typowych dla lata form rozrywki. Uczestnicy raczyli się przekąskami, wznosili radosne toasty na łodziach, a niektórzy szukali orzeźwienia, pływając w chłodnych wodach jeziora. Te wodne aktywności w upalną pogodę idealnie wpasowały się w piknikowy nastrój całego dnia. Była głowa państwa wyglądała na osobę wyjątkowo wypoczętą. Polityk z radością ucinał sobie pogawędki z towarzyszami, a w wolnych chwilach oddawał się kąpielom słonecznym. Obok niego Jolanta Kwaśniewska zaprezentowała się w bardzo lekkiej i letniej kreacji, spędzając czas na jednym z pokładów w równie beztroski sposób.

Pomimo wszechobecnego urlopowego nastroju, na każdym kroku można było dostrzec rygorystyczne przygotowanie całej akcji. Profesjonalni operatorzy posługiwali się wieloma kamerami, aby bez przerwy uwieczniać kolejne fragmenty zaplanowanych scen. Nad bezpieczeństwem gwiazd oraz całej ekipy czuwali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz wykwalifikowany ratownik wodny, co gwarantowało płynną realizację ustalonego wcześniej scenariusza zdjęciowego.

Rodzinne chwile Kwaśniewskich i Badacha na jeziorze

Właśnie w taki sposób upłynęły dwa dni wolnego czasu Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wspaniałe widoki, bliskość najbliższych, pływanie łodziami po akwenie, wspólne posiłki i wodne aktywności przeplatały się z profesjonalnymi nagraniami, tworząc niezwykle udany letni epizod. Kiedy zarejestrowany podczas tego wyjazdu materiał zostanie ostatecznie zmontowany i wyemitowany, telewidzowie będą mieli okazję podziwiać rezultaty tych malowniczych, rodzinnych spotkań.

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