Karol Nawrocki okiem Polaków. Seniorzy nie pozostawiają złudzeń w nowym sondażu

Biorąc pod uwagę wszystkich ankietowanych, 45,5 proc. wyraża pozytywną opinię, a 37,2 proc. ma zdanie negatywne. Różnica na korzyść dobrych ocen wynosi zatem 8,3 punktu procentowego.

Wśród badanych, którzy przekroczyli 60. rok życia, sytuacja wygląda inaczej. W tej grupie 46,6 proc. ankietowanych negatywnie ocenia polityka , natomiast pozytywnie jedynie 41,2 proc., co daje 5,4 punktu procentowego przewagi krytykom.

, natomiast pozytywnie jedynie 41,2 proc., co daje 5,4 punktu procentowego przewagi krytykom. Wyniki sondażu jasno pokazują, że wiek ma kluczowe znaczenie przy ocenie Nawrockiego. Seniorzy są zdecydowanie bardziej sceptyczni niż reszta społeczeństwa.

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć

Jak wynika z badania OGB, większość Polaków dobrze ocenia działania polityka. Aż 45,5 proc. ankietowanych uważa, że wykonuje on dobrą pracę. Z kolei 37,2 proc. badanych wyraża odmienne zdanie, co daje 8,3 punktu procentowego przewagi ocenom pozytywnym. Warto zauważyć, że 17,3 proc. uczestników sondażu nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania, wybierając odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.

Jak Karola Nawrockiego oceniają seniorzy?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób powyżej 60. roku życia. Wśród najstarszych wyborców przeważają negatywne opinie. Aż 46,6 proc. z nich krytycznie patrzy na działania polityka. Zaledwie 41,2 proc. seniorów ocenia go pozytywnie, co daje przewagę 5,4 punktu procentowego opiniom negatywnym w tej grupie wiekowej.

Ocena Karola Nawrockiego. Odpowiedzi neutralne

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące postaw neutralnych. Wśród wyborców, którzy ukończyli 60 lat, tylko 12,2 proc. zaznaczyło odpowiedź „ani dobrze, ani źle”. To znacznie mniej niż w przypadku wszystkich ankietowanych, gdzie ten odsetek wyniósł 17,3 proc. Z sondażu wynika jasno, że seniorzy rzadziej pozostają obojętni i częściej wyrażają niezadowolenie w stosunku do średniej krajowej.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na strzelnicy:

17