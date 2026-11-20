Z ekipy rywalizującej w ekstralidze odeszło dwóch żużlowców, a w ich miejsce zakontraktowano Przemysława Pawlickiego oraz 19-letniego Duńczyka Villadsa Nagela. Ten drugi zawodnik był wcześniej wypożyczony do zespołu z Łodzi. Informację o skompletowaniu składu na sezon 2027 przekazała rzecznik klubu Marta Czarnecka-Wojda.

Z drużyny po sezonie 2026 odeszli Czech Adam Bednar, który przeniósł się do Motoru Lublin, oraz Norweg Mathias Pollestad, odchodzący do KS Toruń.

Przemysław Pawlicki wraca do gorzowskiego klubu.

Starszy z braci Pawlickich w przeszłości reprezentował już barwy Stali w sezonie 2010 oraz w latach 2016–2017. 35-latek jest wychowankiem Unii Leszno i ma w dorobku między innymi srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski z 2011 roku oraz brąz IMŚJ. W poprzednim sezonie był kapitanem i jednym z liderów Falubazu.

Zarząd zatrzymał dotychczasowych liderów.

W zespole nadal będą startować Duńczyk Anders Thomsen i Australijczyk Jack Holder. Ten drugi po znakomitym początku sezonu 2026 doznał kontuzji lewej dłoni podczas czerwcowego turnieju Grand Prix we Wrocławiu i do końca rozgrywek nie pojawił się już na torze. W zespole z Gorzowa nadal będzie jeździł również Paweł Przedpełski.

Trenerem pierwszej drużyny jest Paweł Piskorz. Jego poprzednik, Piotr Paluch, zajmuje się szkoleniem młodzieży.

W poprzednim sezonie Stal musiała do końca bronić się przed spadkiem z ekstraligi, najpierw w fazie play down, a potem w barażu z PSŻ Poznań. Zespół finalnie zdołał utrzymać miejsce w elicie, kończąc sezon na siódmym miejscu.

Skład Gezet Stali Gorzów na sezon 2027.

Seniorzy: Przemysław Pawlicki, Anders Thomsen (Dania), Jack Holder (Australia), Paweł Przedpełski.

Juniorzy: Oskar Paluch, Villads Nagel (Dania), Igor Kordun, Kacper Sobkowiak.