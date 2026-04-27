Karol Nawrocki na pogrzebie Łukasza Litewki? Jasna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego

Marcin Przydacz o decyzji Karola Nawrockiego

Jak wynika z doniesień Kancelarii Prezydenta, obecność Karola Nawrockiego na pogrzebie posła Łukasza Litewki jest brana pod uwagę. O takich planach głowy państwa portal "Super Express" donosił już wcześniej, a teraz te rewelacje stają się faktem. Pozostaje pytanie, czy napięty grafik związany z wyjazdem do Chorwacji pozwoli mu na oddanie hołdu zmarłemu politykowi.

Zobacz: Prezydent Nawrocki pojawi się na pogrzebie posła Litewki? Nasze ustalenia

Głos w tej sprawie zabrał szef Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, stanowiąc pierwsze tak wyraźne potwierdzenie z Pałacu Prezydenckiego. Już w minionych dniach przekazywaliśmy wieści o ewentualnej wizycie głowy państwa na uroczystościach żałobnych.

„Na ten moment mogę powiedzieć, że tak, rozważana jest taka decyzja i uczestnictwo” – przekazał.

Nasze nieoficjalne wiadomości wskazywały, że prezydent stara się tak zmodyfikować plan pobytu w Chorwacji, aby móc pojawić się na pogrzebie parlamentarzysty. Teraz te informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez przedstawicieli Kancelarii.

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu. Czy pojawi się Karol Nawrocki?

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu.

Ceremonia będzie miała charakter państwowy i zostanie zorganizowana przez Kancelarię Sejmu. Po nabożeństwie kondukt wyruszy na Cmentarz Parafialny przy ulicy Zuzanny. Ostateczna decyzja dotycząca obecności głowy państwa jeszcze nie zapadła. Karol Nawrocki aktualnie przebywa w Chorwacji, gdzie uczestniczy m.in. w szczycie Inicjatywy Trójmorza, co wiąże się z bardzo wypełnionym harmonogramem.

Pojawienie się prezydenta na pogrzebie niosłoby za sobą silny przekaz symboliczny. Zmarły poseł cieszył się uznaniem niezależnie od barw politycznych, zwłaszcza dzięki swojemu zaangażowaniu w sprawy społeczne i wspieraniu potrzebujących. Wizyta głowy państwa na ceremonii mogłaby zostać odebrana jako znak pojednania ponad podziałami partyjnymi. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego zapewniają, że jeśli warunki na to pozwolą, Karol Nawrocki postara się osobiście pożegnać zmarłego parlamentarzystę.

