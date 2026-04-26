Karol Nawrocki na meczu koszykówki w Warszawie. Wiadomo, kto mu towarzyszył

Prezydent Karol Nawrocki na meczu. Towarzyszył mu Michał Rachoń

Prezydent Nawrocki nie stroni od sportowych emocji, co udowadnia regularnie pojawiając się na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Ostatnio w mediach szeroko komentowano jego wspólny trening ze strongmanem Mariuszem Pudzianowskim. W niedzielę prezydent postanowił jednak zmienić dyscyplinę i bez wcześniejszych zapowiedzi pojawił się w Warszawie na finałowym turnieju III ligi koszykówki mężczyzn. Prawdziwą sensację wzbudził fakt, że obok Karola Nawrockiego zasiadł Michał Rachoń, popularny dziennikarz związany z telewizją Republika. Prezenter od wielu lat trenuje koszykówkę i na co dzień występuje w barwach drużyny PKS Basket. Nagrania z tego niecodziennego spotkania błyskawicznie obiegły internet i stały się hitem sieci.

Karol Nawrocki o polskim sporcie dla telewizji Republika

Podczas tego sportowego wydarzenia prezydent udzielił krótkiej wypowiedzi stacji Republika, w której odniósł się do roli aktywności fizycznej w życiu całego narodu. Podkreślił ogromne znaczenie sportowców w budowaniu patriotyzmu.

„Występy naszych sportowców na wielkich wydarzeniach sportowych wszystkich dziedzin są nośnikiem polskich wartości, pięknego polskiego hymnu, sportowcy to często patrioci, to ludzie, którzy robią wiele dla Polski. Ten element przywiązania patriotycznego jest często w ich sercu, a niezależnie, czy jest to sport na najwyższym poziomie, czy sport amatorski, to daje zdrowie, endorfiny, uśmiech na twarzy, dlatego chciałem tu dzisiaj być i świetnie spędzam czas”.

W dalszej części rozmowy z przedstawicielami mediów Karol Nawrocki potwierdził również, że mimo natłoku codziennych obowiązków w prezydenckiej rutynie, nadal udaje mu się wygospodarować czas na własne treningi. Sport pozostaje niezwykle ważnym elementem jego prywatnego harmonogramu.