Karol Nawrocki bierze czynny udział w obchodach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56.

W stolicy Wielkopolski pojawili się również liderzy państw z naszego regionu Europy.

Skrajne upały wymusiły przeniesienie kluczowych punktów programu do zamkniętego budynku.

Obecnie 24 miejsca spoczynku ofiar protestów objęto państwową kuratelą.

Wydarzenia z 1956 roku to niezmienny symbol walki o podstawowe prawa i godność Polaków.

Niedzielne obchody siedemdziesięciolecia zrywu wystartowały od złożenia wieńców przy bramie zakładów H. Cegielski. To właśnie z tego miejsca 28 czerwca 1956 roku wyszli pracownicy, dając początek wielkiemu buntowi przeciwko komunistycznemu aparatowi władzy w powojennej Polsce. Na miejscu hołd oddaje między innymi Karol Nawrocki, któremu towarzyszą głowy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Osoby odpowiedzialne za przebieg wydarzenia zaznaczają, że obecna rocznica ma niezwykle podniosły charakter. Minęło dokładnie siedemdziesiąt lat od momentu, gdy mieszkańcy Poznania odważnie upomnieli się o wolność, pracowniczą godność oraz elementarne prawa.

Nawrocki uczestniczy w uroczystościach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca

Obecność Karola Nawrockiego na oficjalnych obchodach to jeden z najważniejszych elementów niedzielnego harmonogramu. Do stolicy Wielkopolski przybyli również zagraniczni decydenci, którzy wspólnie oddają cześć bohaterom tamtych dramatycznych dni.

Od samego rana w historycznych punktach miasta pojawiają się politycy, kombatanci, przedstawiciele związków zawodowych i zwykli obywatele, by zostawić tam kwiaty. W planach przewidziano również uroczyste nabożeństwo w intencji ofiar oraz główny apel rocznicowy.

Utrzymujące się od dłuższego czasu skrajnie wysokie temperatury zmusiły lokalne władze do nagłej modyfikacji scenariusza. Najważniejsze uroczystości, które początkowo miały odbyć się na placu Mickiewicza, zostały ostatecznie przeniesione w mury auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Tragiczny finał Poznańskiego Czerwca 1956 roku

Zryw rozpoczął się 28 czerwca 1956 roku, kiedy to załoga Zakładów Cegielskiego wstrzymała pracę i ruszyła w stronę centrum. W początkowej fazie strajkujący mieli postulaty wyłącznie bytowe – żądali wyższych pensji i lepszych warunków do życia dla swoich rodzin. Napięcie jednak eskalowało, a tłum zaczął głośno sprzeciwiać się całemu systemowi komunistycznemu.

Z wieloletniego śledztwa wynika, że w wyniku pacyfikacji zginęło 58 osób, a kilkaset odniosło rany. W gronie ofiar śmiertelnych znaleźli się w dużej mierze zwykli obywatele, lecz śmierć ponieśli także mundurowi, w tym żołnierze oraz funkcjonariusze milicji i bezpieki.

Podczas niedzielnych uroczystości przypomniano, że w apogeum buntu na ulicach znajdowało się nawet sto tysięcy osób. Demonstranci nieśli ze sobą transparenty głoszące: „My chcemy chleba”, „Chcemy wolnej Polski” oraz „Precz z wyzyskiem świata pracy”. Ostatecznie wielki protest robotników został brutalnie rozbity przez interweniujące wojsko i służby.

Groby bohaterów Poznańskiego Czerwca pod państwową opieką

Ważnym elementem każdej rocznicy jest dbałość o miejsca spoczynku osób, które zginęły w 1956 roku. Aktualnie 24 mogiły mają formalny status grobów wojennych, co gwarantuje im stałą ochronę ze strony państwowych instytucji. Większość z nich zlokalizowano na poznańskiej Cytadeli, na Cmentarzu Bohaterów Polskich oraz innych nekropoliach w mieście.

Ikoniczną postacią tamtych wydarzeń jest bez wątpienia trzynastoletni Romek Strzałkowski. Jego grób stanowi dziś najbardziej znany symbol brutalności ówczesnych władz wobec bezbronnych mieszkańców.

Wojewoda wielkopolski przekazał w tym roku ćwierć miliona złotych na prace porządkowe przy mogiłach wojennych w Poznaniu. Z kolei szef rządu Donald Tusk podjął decyzję o zwiększeniu z pół miliona do miliona złotych funduszu pomocowego dla osób represjonowanych po wydarzeniach z 1956 roku.

Jak Poznański Czerwiec ukształtował drogę do wolnej Polski

Eksperci zajmujący się najnowszymi dziejami naszego kraju są zgodni, że to właśnie w stolicy Wielkopolski narodził się opór, który doprowadził do późniejszych zrywów na Wybrzeżu, w Radomiu i ostatecznie do powstania „Solidarności”. Było to pierwsze tak olbrzymie wystąpienie polskiego społeczeństwa przeciwko narzuconej po wojnie komunistycznej władzy.

Obchody siedemdziesiątej rocznicy to nie tylko czas refleksji nad losem zabitych, ale też hołd dla niezwykłej odwagi pierwszych opozycjonistów. Ich determinacja stanowi dziś jeden z najważniejszych fundamentów pamięci historycznej o najnowszych losach naszej ojczyzny.