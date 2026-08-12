Polska wygrywa z Francją w Koszalinie. Triumf w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej

Dobra forma podopiecznych Lavariniego

Polskie siatkarki odniosły drugie zwycięstwo bez straty seta podczas trwającego w Koszalinie Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Biało-czerwone wygrały z reprezentacją Francji 3:0 (25:18, 28:26, 25:20). Dzień wcześniej, na inaugurację turnieju, Polki również w trzech partiach uporały się z drużyną Ukrainy.

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodyń, które szybko wyszły na prowadzenie 4:0. Francuzki próbowały nawiązać walkę, ale skuteczne akcje Julii Szczurowskiej oraz bloki Magdaleny Jurczyk pozwoliły powiększyć przewagę do stanu 18:9. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 25:18 po błędzie rywalek.

Zacięty drugi set i kontrola w trzecim

Druga partia dostarczyła więcej emocji. Francuzki zaczęły lepiej i prowadziły już 11:6. Dobra seria punktowa w wykonaniu Julii Szczurowskiej doprowadziła do wyrównania (12:12). Od tego momentu trwała wyrównana walka, która zakończyła się grą na przewagi. Ostatecznie Polki triumfowały 28:26 po ataku rywalek w aut.

W trzeciej odsłonie polskie siatkarki objęły kontrolę nad meczem. Błędy Francuzek i skuteczna gra Magdaleny Jurczyk w ataku i bloku pozwoliły zbudować przewagę, która dała zwycięstwo 25:20 w secie i w całym meczu. Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będą Włoszki, które wcześniej wygrały z Ukrainą 3:1. Mecz z Włoszkami zaplanowano na czwartek na godzinę 18:00. Turniej w Koszalinie jest ostatnim sprawdzianem dla drużyn przed mistrzostwami Europy rozpoczynającymi się 21 sierpnia.