Anita Włodarczyk czwarta na ME. Myśli o igrzyskach w Los Angeles

Triumf Kosonen w rzucie młotem

Podczas finału rzutu młotem na mistrzostwach Europy w Birmingham triumfowała Finka Silja Kosonen z wynikiem 76,28 m. To jej pierwszy złoty medal w imprezie tej rangi w kategorii seniorów. Drugie miejsce zajęła Włoszka Sara Fantini, a trzecie Norweżka Beatrice Nedberge Llano.

Anita Włodarczyk zakończyła rywalizację na czwartym miejscu z rezultatem 72,37 m. Aleksandra Śmiech wywalczyła ósmą pozycję rzucając na odległość 69,12 m. Trzecia z Polek, Ewa Różańska, odpadła na etapie eliminacji.

"Szkoda, bo brąz był dziś w zasięgu. Rzucałam znacznie lepiej niż w eliminacjach, walczyłam. Chciałam w ostatnich rzutach "przypierniczyć" i nieco się usztywniałam. Złoto było poza zasięgiem. Jest niedosyt, ale nie żal, bo było sporo zawodniczek rzucających w tym roku daleko, a one są jednak za mną" - podkreśliła Włodarczyk.

Czy Włodarczyk wystąpi w Los Angeles?

Mimo braku medalu w Birmingham, 41-letnia Włodarczyk nie zamierza kończyć kariery. Polska rekordzistka świata myśli o starcie na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Zawodniczka podkreśla, że czuje się na siłach, by kontynuować rywalizację na najwyższym poziomie.

Dla Aleksandry Śmiech ósme miejsce to z kolei powód do dumy. Polska zawodniczka przyjechała na mistrzostwa z 17. wynikiem i znacznie przekroczyła przedstartowe oczekiwania, uznając ten rezultat za swój największy dotychczasowy sukces.