Gustav Berggren nowym graczem Lecha Poznań. Kiedy Szwed zadebiutuje w zespole?

Kariera Szweda w Polsce i za oceanem

Doświadczony pomocnik przeniósł się do zespołu mistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego z amerykańskiej ligi MLS. Gustav Berggren pojawił się w stolicy Wielkopolski już w minioną sobotę, gdzie z wysokości trybun obserwował zwycięskie spotkanie z Piastem Gliwice, a w poniedziałek przeszedł szczegółowe testy medyczne. 28-letni gracz podpisał z poznańskim klubem trzyletnią umowę.

Zawodnik stawiał pierwsze kroki w szwedzkiej ekstraklasie w zespole BK Hacken, skąd ostatecznie trafił do Rakowa Częstochowa. Z częstochowskim klubem świętował zdobycie mistrzostwa Polski w 2023 roku, by latem 2025 roku przenieść się do New York Red Bulls. W amerykańskich rozgrywkach zanotował dwanaście występów, po czym zdecydował się na powrót do Polski.

- Wniesie on do nas na pewno doświadczenie z gry w ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Ma predyspozycje, żeby być jednym z liderów zarówno na boisku, jak i w szatni. W naszej drużynie ma wzmocnić rywalizację w środku pola, co ważne jest gotowy od razu podjąć wyzwania, bo występował w trwającym sezonie MLS - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Dlaczego pomocnik wybrał poznański klub?

Środkowy pomocnik spotka w nowej szatni swoich znajomych z czasów gry w szwedzkim BK Hacken. W szybkiej aklimatyzacji pomogą mu rodacy Leo Bengtsson oraz Patrik Walemark, którzy również reprezentują barwy wielkopolskiej drużyny. Zawodnik nie kryje zadowolenia z faktu, że ponownie zagra przed polską publicznością, którą doskonale pamięta ze swoich poprzednich występów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez klub, nowy nabytek będzie mógł zaprezentować się na europejskich boiskach dopiero na późniejszym etapie kwalifikacji. Regulamin pozwala na jego występ najwcześniej w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy lub Ligi Konferencji. Do tego momentu Szwed będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na zmagania na krajowym podwórku.