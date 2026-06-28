Karol Nawrocki zorganizował na Półwyspie Helskim naradę z udziałem pięciu głów państw, wyprzedzając tym samym ustalenia zbliżającego się posiedzenia sojuszu północnoatlantyckiego.

Zauważalnym cieniem na obradach położył się narastający konflikt dyplomatyczny , w którym Polska spiera się z ukraińskimi władzami o historyczną ocenę zbrodniarzy oraz najwyższe państwowe odznaczenie.

, w którym Polska spiera się z ukraińskimi władzami o historyczną ocenę zbrodniarzy oraz najwyższe państwowe odznaczenie. Głowa litewskiego państwa zaoferowała pomoc w charakterze rozjemcy, by załagodzić niepokojący kryzys między dwoma sąsiadującymi narodami.

Karol Nawrocki podjął zagraniczne głowy państw w Juracie

Zamknięty ośrodek wypoczynkowy na Helu stał się areną kuluarowych dyskusji między przedstawicielami najwyższych władz naszego regionu. Zaproszenie Karola Nawrockiego przyjęli najważniejsi decydenci z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Rumunii, czyli odpowiednio Gitanas Nauseda, Edgars Rinkeviczs, Alar Karis i Nicușor Dan.

Jak wynika z komunikatów płynących z otoczenia głowy państwa, nadrzędnym zamierzeniem tego zjazdu okazało się zbudowanie jednolitego frontu przed nadchodzącymi obradami paktu północnoatlantyckiego, a także szczegółowa analiza wyzwań czyhających na kraje położone w tej części Starego Kontynentu.

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Mimo że główna agenda skupiała się na kwestiach militarnych i wzajemnej kooperacji, to uczestnicy bacznie przyglądali się wątkowi gwałtownie psujących się stosunków polsko-ukraińskich. Jeszcze zanim politycy zasiedli do stołu, litewski lider wyraził chęć podjęcia próby zażegnania tego niebezpiecznego kryzysu i publicznie ogłosił, że może wystąpić w roli bezstronnego negocjatora w tej skomplikowanej sprawie.

Przedstawiciel Wilna jasno zaznaczył w swoich wypowiedziach, że choć kwestie historycznych zaszłości mają ogromne znaczenie, to w dobie brutalnego ataku ze strony Moskwy priorytetem pozostaje utrzymanie zwartego frontu koalicji państw pomagających walczącemu sąsiadowi.

Order Orła Białego i ukraińska brygada imienia UPA

Gwałtowne ochłodzenie dobrosąsiedzkich kontaktów nastąpiło w momencie, gdy administracja Wołodymyra Zełenskiego postanowiła uhonorować jedną z jednostek zbrojnych patronatem ukraińskiej formacji nacjonalistycznej. Ten krok wywołał stanowczy sprzeciw Warszawy, a Karol Nawrocki błyskawicznie zareagował cofnięciem ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego wyróżnienia państwowego, które zresztą wkrótce potem zostało fizycznie zwrócone przez kuriera. Osią całego zamieszania jest skrajnie różna ocena działań bojówek zrzeszonych w strukturach OUN i UPA, które w czasie drugiej wojny światowej brutalnie mordowały polską ludność cywilną na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO i bezpieczeństwo

Z oficjalnych przekazów prezydenckich urzędników wynika, że zgromadzeni oficjele zdołali wypracować zbieżne stanowisko w kluczowych sprawach przed zjazdem państw członkowskich zachodniego sojuszu. Wymiana poglądów oscylowała wokół dalszego uszczelniania wschodnich granic wojskowego bloku, a także zacieśniania więzi w formatach takich jak Inicjatywa Trójmorza czy Bukareszteńska Dziewiątka. Nie zabrakło również rozważań o budowaniu europejskiego zaplecza zbrojeniowego, pogłębianiu relacji transatlantyckich oraz konieczności pompowania środków w krytyczną infrastrukturę logistyczną i energetyczną całego regionu.

Zanim politycy przenieśli się do luksusowych wnętrz helskiej posiadłości w Juracie, mieli okazję złożyć oficjalną wizytę na terenie gdyńskiego portu morskiego. W kuluarach mocno akcentowano, że pomimo luźniejszej formuły tych spotkań, osiągnięte porozumienie będzie miało kluczowy wpływ na kształtowanie obronnej architektury oraz ustalanie długofalowych planów pomocowych dla Kijowa w nadchodzących miesiącach.

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