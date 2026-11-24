Karol Nawrocki otrzymał złotą piłę od Javiera Mileia

W trakcie wizyty w Buenos Aires w argentyńskim pałacu prezydenckim Casa Rosada odbyło się spotkanie, podczas którego Javier Milei wręczył Karolowi Nawrockiemu nietypowy prezent w postaci złotej piły łańcuchowej. Wymiana upominków między oboma przywódcami miała bardzo niecodzienny charakter.

Przekazany przedmiot ma wymiar wykraczający poza standardowy protokół dyplomatyczny. Argentyński przywódca regularnie pokazywał się z tym narzędziem na wydarzeniach publicznych, czyniąc z niego swój główny atrybut polityczny. W ten sposób manifestował plany drastycznego cięcia kosztów państwowych, zamykania niepotrzebnych instytucji oraz zmniejszania wpływu rządu na gospodarkę.

Polski prezydent dołączył tym samym do wąskiego grona posiadaczy tego charakterystycznego gadżetu. Wcześniej analogiczną, specjalnie spersonalizowaną piłę łańcuchową dostał amerykański miliarder Elon Musk.

Javier Milei i piła łańcuchowa jako symbol cięć wydatków

Od momentu wejścia do polityki Javier Milei konsekwentnie zapowiadał głęboką przebudowę państwa. Jego sztandarowym postulatem stało się zredukowanie rozbudowanej administracji oraz wyraźne obniżenie wydatków z budżetu publicznego.

Narzędzie drwala stało się wizualnym ucieleśnieniem tych obietnic wyborczych. Prezydent Argentyny zabierał je na swoje wiece, aby zademonstrować obywatelom determinację w bezwzględnym ograniczaniu państwowych kosztów. W efekcie upominek przekazany Karolowi Nawrockiemu ma nie tylko charakter żartobliwy, ale niesie też konkretny przekaz polityczny.

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Javier Milei popiera starania Polski o wejście do grupy G20

Spotkanie obu głów państw w Argentynie wykraczało jednak daleko poza wymianę oryginalnych podarunków. Kluczowym punktem agendy były rozmowy o zacieśnieniu relacji gospodarczych oraz zabiegi Polski o wzmocnienie swojej pozycji w organizacjach międzynarodowych.

Jak przekazał minister z Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, dyskusja koncentrowała się w dużej mierze na zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy oboma państwami.

„Mamy głębokie przekonanie, że efektem tych rozmów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej” – przekazał Przydacz. Minister uzupełnił, że obaj prezydenci zaplanowali dalsze negocjacje na grudniowy szczyt G20, który odbędzie się w Miami. Ponadto Javier Milei wyraził jednoznaczne poparcie dla starań Polski o dołączenie do grupy G20.

„Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona” – podkreślił prezydencki minister.

Choć złota piła łańcuchowa przywieziona z Buenos Aires pozostanie najbardziej efektownym symbolem tej podróży, to z punktu widzenia polskiej dyplomacji kluczowe znaczenie mają ustalenia gospodarcze oraz oficjalne wsparcie Argentyny dla naszych aspiracji w G20.