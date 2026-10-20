Karol Nawrocki deklasuje parlament w nowym sondażu CBOS

Świeże badanie pracowni CBOS pokazuje, w jaki sposób obywatele odbierają funkcjonowanie kluczowych organów państwa, poddając weryfikacji najważniejszych polityków w kraju.

Wynik Karola Nawrockiego wciąż imponuje, gromadząc poparcie u ponad 50 proc. ankietowanych, w przeciwieństwie do obu izb parlamentu, które notują spory odsetek głosów na nie.

Dowiedz się, z czego wynika tak fatalny rezultat władzy ustawodawczej oraz jakie konkretne noty obywatele przyznali politykom zasiadającym w Sejmie i Senacie.

Opublikowane w październiku zestawienie zrealizowane przez CBOS nie pozostawia złudzeń co do sympatii Polaków, którzy zdecydowanie wyżej cenią aktywność Karola Nawrockiego niż działania władzy ustawodawczej. Głowa państwa może pochwalić się stabilnym poparciem, podczas gdy izba niższa tonie w negatywnych recenzjach, a wyższa zaczyna notować spadki zaufania. Przepaść w pozytywnych wskazaniach na korzyść prezydenta względem Sejmu osiągnęła poziom aż 22 punktów procentowych.

Karol Nawrocki z wysokim poparciem. Prezydent stabilny w sondażu CBOS

Aż 51 proc. uczestników badania wyraziło aprobatę dla sposobu sprawowania urzędu przez głowę państwa. Pracownia CBOS podkreśla, że identyczne parametry odnotowano podczas pomiarów realizowanych w sierpniu oraz we wrześniu. Oznacza to, że od równo trzech miesięcy odsetek usatysfakcjonowanych obywateli nie ulega żadnym wahaniom.

Krytyczny stosunek do poczynań Karola Nawrockiego zadeklarowało 39 proc. biorących udział w ankiecie, co przekłada się na drobny spadek o 1 punkt procentowy w zestawieniu z danymi sprzed miesiąca. Należy również dodać, że dokładnie 10 proc. pytanych w ogóle nie potrafiło zająć stanowiska w tej rzetelnie badanej sprawie.

Wśród wszystkich uwzględnionych w tym pomiarze organów państwowych to właśnie prezydent jako jedyny może pochwalić się przewagą głosów przychylnych nad negatywnymi. Przewaga tych pierwszych nad drugimi ukształtowała się na dość bezpiecznym i stabilnym poziomie wynoszącym równo 12 punktów procentowych.

Polacy surowo oceniają Sejm. Porażające dane z badania CBOS

Zupełnie inaczej przedstawia się społeczny odbiór niższej izby polskiego parlamentu, która mierzy się ze sporym rozczarowaniem obywateli. Pozytywnie o pracach posłów wypowiada się zaledwie 29 proc. ankietowanych, natomiast niezadowolonych jest aż 56 proc. To dobitnie pokazuje, że liczba głosów krytycznych przewyższa pochwały niemal dwukrotnie.

Zestawiając te liczby z pomiarami z września, można zauważyć minimalny spadek o 1 punkt procentowy zarówno w grupie zwolenników, jak i przeciwników działań parlamentarzystów. Wzrosło za to grono ankietowanych mających problem z jednoznaczną oceną sytuacji w izbie. Opcję braku zdania zaznaczyło tym razem 16 proc. osób, co stanowi wymierny wzrost o 3 punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca.

W ogólnym zestawieniu uwzględnionych w ankiecie organów władzy izba niższa ląduje na samym końcu, notując najsłabsze wyniki pozytywne i kumulując największą falę krytyki. Poziom społecznego niezadowolenia jest tutaj o 17 punktów procentowych wyższy w porównaniu do recenzji, jakie w tym samym okresie zebrała głowa państwa.

Senat również zawodzi. Spadek poparcia dla izby wyższej w pomiarze CBOS

Przychylne podejście do funkcjonowania izby wyższej zgłasza obecnie 31 proc. pytanych, co w praktyce oznacza ubytek na poziomie 3 punktów procentowych w stosunku do statystyk z września. Z kolei nieprzychylnie na senatorów patrzy aż 42 proc. obywateli. Akurat w tym ostatnim przypadku wskaźniki utrzymały się na dokładnie takim samym pułapie jak cztery tygodnie temu.

Pogorszeniu notowań w ujęciu pozytywnym towarzyszy jednocześnie zauważalny przyrost grupy respondentów bez wyrobionego zdania w tej materii. Wahań w ocenie aktywności izby wyższej doświadcza aż 27 proc. uczestników sondażu, a to przekłada się na 3 punkty procentowe więcej w porównaniu do ubiegłego pomiaru.

Podsumowując, senatorowie mogą liczyć na odrobinę większą przychylność społeczeństwa niż posłowie, a odsetek niezadowolonych z ich działań nie jest aż tak drastyczny jak w przypadku niższej izby parlamentu. Trzeba jednak pamiętać, że przeszło jedna czwarta badanych całkowicie wstrzymała się od wystawienia definitywnego werdyktu.

Metodologia badania CBOS. Jak sprawdzano notowania instytucji państwowych?

Proces gromadzenia danych odbywał się w dniach od 1 do 11 października 2026 roku na wyselekcjonowanej z bazy PESEL reprezentatywnej grupie liczącej dokładnie 1028 dorosłych Polaków. Organizatorzy wykorzystali model mieszany pozyskiwania informacji. Zdecydowaną większość, bo 60,7 proc. ankiet, przeprowadzono w formie wywiadów bezpośrednich ze wsparciem sprzętu komputerowego, czyli powszechnie stosowaną metodą CAPI.

Oprócz tego 25,3 proc. wywiadów zrealizowano przy pomocy łączy telefonicznych w systemie CATI, z kolei pozostałe 14 proc. odpowiedzi zebrano całkowicie za pośrednictwem sieci internetowej. Twórcy opracowania wyraźnie zaznaczają, że skupiono się wyłącznie na recenzowaniu konkretnych instytucji państwowych. Zaprezentowane w dokumencie statystyki nie mogą być zatem traktowane jako bezpośredni wskaźnik preferencji wyborczych wobec poszczególnych partii politycznych czy samego Karola Nawrockiego.

29

JAKUBIAK DIAGNOZUJE: TUSK TO PARANOIK!