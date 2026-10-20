Robert Kolendowicz nowym trenerem Korony Kielce. Zastąpił Jacka Zielińskiego

Nowy etap dla Korony Kielce

Robert Kolendowicz powraca do Korony Kielce po niemal dwóch dekadach, tym razem w roli pierwszego trenera. Zastąpił on na tym stanowisku zwolnionego w poniedziałek Jacka Zielińskiego. 46-latek związał się z klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Kolendowicz ma bogatą przeszłość związaną z kieleckim zespołem. Jako zawodnik grał tu w 2005 roku i walnie przyczynił się do historycznego awansu drużyny do najwyższej klasy rozgrywkowej pod wodzą Ryszarda Wieczorka. Rozegrał wtedy w żółto-czerwonych barwach 23 mecze, notując pięć asyst.

"Historia trochę zatoczyła koło. Wyjeżdżałem z Kielc prawie 20 lat temu jako piłkarz, teraz wracam jako trener i to fantastyczne uczucie. Niezwykle się z tego cieszę, bo to znakomite miejsce, które kojarzy mi się z tym słynnym koroniarskim DNA i z tym, że zawsze trudno było tutaj grać. Właśnie w tym kierunku będziemy chcieli się rozwijać" - powiedział nowy trener Korony, cytowany na oficjalnej stronie klubu ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

Kariera zawodnicza i trenerska

Wychowanek MKS Chocicza rozpoczął karierę profesjonalną w Lechu Poznań w 1998 roku. Najwięcej spotkań rozegrał jednak dla Pogoni Szczecin, w której koszulce wystąpił 79 razy. W polskiej ekstraklasie zaliczył łącznie 98 meczów, strzelił pięć bramek i zanotował czternaście asyst. Kolendowicz ma również na koncie jeden występ w reprezentacji Polski w 2006 roku.

Karierę szkoleniową rozpoczął w 2015 roku w Pogoni Szczecin, gdzie najpierw był asystentem, a od sierpnia 2024 roku pierwszym trenerem. W sezonie 2024/25 poprowadził "Portowców" do czwartego miejsca w lidze oraz finału Pucharu Polski. Po 11 kolejkach obecnego sezonu ekstraklasy Korona Kielce zajmuje dziewiąte miejsce, a najbliższy mecz rozegra w sobotę przeciwko GKS Katowice.