Donald Tusk ogłasza zmiany w 800 plus. Koniec z uciążliwym obowiązkiem

Wtorkowe posiedzenie rządu przyniosło ważne deklaracje ze strony Donalda Tuska w kwestii sztandarowego programu 800 plus. Głównym założeniem jest maksymalne zredukowanie formalności przy ubieganiu się o te pieniądze. Najważniejsza innowacja polega na wprowadzeniu automatycznego przedłużania prawa do wypłaty środków, co zdejmie z rodziców obowiązek pamiętania o corocznym wysyłaniu dokumentów. Te ułatwienia zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2027 roku, kiedy wystartuje nowy okres rozliczeniowy.

To właśnie premier poinformował o nowych założeniach tuż przed spotkaniem ze swoimi ministrami. Tusk wyjaśnił, że do tej pory system był uciążliwy, a co roku trzeba było pilnować terminów, co generowało tylko niepotrzebne napięcie. Teraz wszystko ma ulec drastycznemu uproszczeniu, a do załatwienia sprawy wystarczy wyłącznie jedno zgłoszenie tuż po narodzinach potomka. Projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci trafił pod obrady Rady Ministrów.

Głównym celem nowelizacji jest deregulacja. Mechanizm będzie działał automatycznie, przyznając świadczenie na kolejne lata bez angażowania opiekunów. Oczywiście w przypadku zmiany sytuacji życiowej, system przewiduje możliwość aktualizacji przekazanych wcześniej danych. Jeśli jednak nic się nie zmieni, prawo do pieniędzy będzie odnawiane na podstawie pierwszej złożonej aplikacji. Tradycyjny sposób wnioskowania zostanie zachowany w specyficznych sytuacjach, takich jak pojawienie się nowego członka rodziny czy powrót z emigracji. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe zasady zaczną funkcjonować w pełni od okresu świadczeniowego 2027-2028.