Narkotyki w powiecie sochaczewskim. Policjanci przejęli blisko 10 kg substancji zabronionych

Akcja sochaczewskich policjantów na dwóch posesjach

Funkcjonariusze z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego komendy w Sochaczewie ustalili, że 35-letni mieszkaniec powiatu może być w posiadaniu dużej ilości narkotyków. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, ponieważ miał do odbycia karę **1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności** za wcześniejsze przestępstwo narkotykowe. Mundurowi wytypowali dwa miejsca na terenie powiatu sochaczewskiego, w których mógł przebywać poszukiwany oraz ukrywać zabronione środki. Działania na obu posesjach rozpoczęły się w tym samym czasie w ubiegłym tygodniu.

Przejęte narkotyki i przedmiot przypominający broń

W jednym z wytypowanych miejsc funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego 35-latka oraz zabezpieczyli znaczną ilość białego proszku. Podczas przeszukania drugiej posesji policjanci znaleźli kolejne substancje, a wstępne badania wykazały, że była to między innymi **amfetamina, mefedron oraz marihuana**. Łącznie zabezpieczono **ponad 9 kilogramów** substancji, które po zważeniu trafiły do dalszych badań laboratoryjnych. Na miejscu odnaleziono również przedmiot przypominający broń palną wraz z metalowymi kulkami i nabojami CO2.

Tymczasowy areszt i zarzuty dla 35-latka

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie w piątek, 16 października 2026 roku. Usłyszał tam zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i środków odurzających w postaci amfetaminy, mefedronu oraz ziela konopi innych niż włókniste. Z ustaleń policji wynika, że przejęte środki miały być przechowywane w celu dalszego przekazania innym osobom. W sobotę, 17 października 2026 roku, sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego **areszt na okres 3 miesięcy**. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi teraz kara do 12 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl