Karol i Marta Nawroccy zdążyli na pogrzeb Łukasza Litewki. Wrócili specjalnie z Chorwacji

Prezydent i pierwsza dama na pogrzebie posła. Przybyli prosto z Chorwacji

W środę rano (29 kwietnia) prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka, Marta Nawrocka, przebywali w Republice Chorwacji. Głowa państwa brała tam udział w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, podczas gdy pierwsza dama realizowała odrębny punkt swojej wizyty. Obojgu bardzo zależało na obecności na uroczystościach pogrzebowych posła Łukasza Litewki w Sosnowcu. Kancelaria Prezydenta zapewniała wcześniej, że Karol Nawrocki dołoży wszelkich starań, aby pojawić się na ostatnim pożegnaniu zmarłego polityka. Znali się osobiście – kilka miesięcy przed śmiercią Litewka gościł w Pałacu Prezydenckim, gdzie dyskutowano o prawach i ochronie zwierząt w Polsce. Był to temat niezwykle bliski sercu młodego parlamentarzysty. Nagłe odejście posła głęboko wstrząsnęło parą prezydencką.

- Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju - napisał prezydent.

Wspomnienie o zmarłym zamieściła również w mediach społecznościowych Marta Nawrocka. - Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce - wskazała.

Odznaczenie pośmiertne dla Łukasza Litewki z rąk Karola Nawrockiego

Prezydent RP Karol Nawrocki postanowił o przyznaniu Łukaszowi Litewce Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste przekazanie odznaczenia na ręce rodziny zmarłego miało miejsce podczas środowego pogrzebu, na samym początku ceremonii.

- Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, pośmiertnie odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Łukasz Litewka - ogłoszono.

Komunikat ten odczytał podczas nabożeństwa dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta, po czym prezydent wręczył Order ojcu tragicznie zmarłego polityka.

Donald Tusk i inni politycy żegnają Łukasza Litewkę

W ostatnim pożegnaniu Łukasza Litewki wzięło udział wielu przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Obok pary prezydenckiej, hołd zmarłemu oddali m.in.: premier Donald Tusk, a także posłowie i ministrowie tacy jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski, Włodzimierz Czarzasty, Mariusz Błaszczak oraz Grzegorz Płaczek.