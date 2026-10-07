Karol i Marta Nawroccy na Filipinach. Gospodarze zaskoczyli specjalnym deserem

Głowa państwa polskiego wraz z małżonką przebywa obecnie na Filipinach. Harmonogram prezydenta obejmuje szereg spotkań poświęconych kwestiom gospodarczym, biznesowym oraz ogólnej współpracy między obydwoma narodami. Z kolei pierwsza dama udała się na spotkanie ze swoją odpowiedniczką, Louise Aranetą-Marcos. Wspólnie odwiedziły Likhang Filipino, przestrzeń promującą lokalne rzemiosło i sztukę. Pierwszy dzień wizyty zwieńczył uroczysty posiłek. Zgodnie z dyplomatycznym zwyczajem, na stole zagościły akcenty kulinarne nawiązujące do ojczyzny gości. Jakie dania przygotowano dla pary prezydenckiej?

Według doniesień dziennika „Fakt”, jadłospis stanowił fuzję smaków polskich i filipińskich, co organizatorzy starali się mocno wyeksponować. Gościom zaserwowano zupę grzybową, po której podano żeberka w towarzystwie polenty oraz regionalnych warzyw. Prawdziwą niespodziankę stanowił jednak słodki finał uczty. Na stołach wylądował wypiek do złudzenia przypominający polskie kremówki. Zabieg ten nie był przypadkowy – miał stanowić bezpośrednie odniesienie do uwielbianych w naszym kraju papieskich kremówek.

Kulinarna gościnność to nie jedyny wyraz szacunku ze strony filipińskich gospodarzy. Kolejną atrakcją zorganizowaną dla Marty i Karola Nawrockich okazał się imponujący pokaz sztucznych ogni. Rozświetlone rozbłyskami niebo nad stolicą państwa, Manilą, stanowiło barwną niespodziankę dla polskiej delegacji.

Następnego dnia pobytu w Azji, prezydent Karol Nawrocki wygłosił m.in. prelekcję skierowaną do żaków Katolickiego Uniwersytetu im. Świętego Tomasza w Manili. Placówka ta może poszczycić się mianem najstarszej uczelni na kontynencie azjatyckim, a zarazem jednego z najpotężniejszych katolickich ośrodków akademickich na świecie skupionych w obrębie pojedynczego kampusu.

Równolegle Marta Nawrocka złożyła wizytę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, mieszczącym się w Manili. Działające tam siostry zakonne na co dzień niosą pomoc lokalnym kobietom, oferując m.in. zajęcia z zakresu krawiectwa. Żona polskiego prezydenta spotkała się z paniami uczestniczącymi w tych warsztatach – w dużej mierze samotnymi matkami, wdowami oraz kobietami z ubogich rodzin. Prowadzone przez zgromadzenie kursy dają im szansę na zdobycie fachu, co z kolei otwiera drogę do niezależności finansowej.

BYŁY OFICER WYWIADU O RCB, SZPIEGACH I MANIPULACJACH