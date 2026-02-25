Jolanta Kwaśniewska oceniła występ Marty Nawrockiej. Padły słowa o jaskini lwa

Wywiad przeprowadzony przez Joannę Kryńską z Martą Nawrocką na antenie TVN24 urósł do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń medialnych ostatnich dni. W przestrzeni internetowej zawrzało, a krytycy wytykali potencjalnej pierwszej damie brak konkretów, szczególnie w kwestiach in vitro oraz aborcji, które silnie polaryzują społeczeństwo. Ekspert od wizerunku, komentujący sprawę dla Wirtualnej Polski, ocenił, że rozmówczyni nie została odpowiednio przygotowana i przejawiała oznaki silnego stresu. Mimo surowych ocen, nie zabrakło również głosów doceniających sam fakt podjęcia rękawicy i odwagę w zmierzeniu się z trudnymi tematami światopoglądowymi w tym konkretnym medium.

Jolanta Kwaśniewska o występie żony kandydata na prezydenta

Dyskusja na temat medialnego debiutu żony Karola Nawrockiego przeniosła się również na kulturalne salony. Temat został poruszony podczas uroczystej gali Bestsellerów Empiku, wydarzenia gromadzącego artystów i twórców, na którym pojawiła się Jolanta Kwaśniewska. Reporter serwisu Świat Gwiazd postanowił zapytać byłą prezydentową o jej odczucia względem głośnego wywiadu. Małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego skupiła się przede wszystkim na aspekcie odwagi, jaką musiała wykazać się Marta Nawrocka.

„Podziwiam za odwagę, bo to było trochę wejście do jaskini lwa. Tak, podziw” – powiedziała dziennikarzowi.

W rozmowach z mediami Jolanta Kwaśniewska regularnie wraca pamięcią do czasów, gdy sama musiała mierzyć się z ciężarem bycia osobą publiczną, żyjącą w świetle reflektorów Pałacu Prezydenckiego. Jak informował wcześniej wspomniany portal show-biznesowy, podczas wydarzenia dziennikarze dopytywali ją także o wizję roli pierwszej damy oraz sposoby radzenia sobie z ogromnymi oczekiwaniami społecznymi.

Media chętnie podejmują również wątek wizualny, tworząc zestawienia porównujące styl obu pań. Analizie poddawane są kreacje Marty Nawrockiej w odniesieniu do ikonicznej elegancji Jolanty Kwaśniewskiej, którą Polacy zapamiętali z czasów prezydentury jej męża.

