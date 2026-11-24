Spis treści Jolanta Kwaśniewska przez dekadę w Pałacu Prezydenckim nie miała składek

Z ustaleń dziennika „Gazeta Prawna” wynika, że w 2026 roku Jolanta Kwaśniewska pobiera z ZUS świadczenie wynoszące około 3000 złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę jej wieloletnią działalność publiczną oraz pozycję najpopularniejszej pierwszej damy w dziejach III RP, suma ta może budzić spore zdziwienie. Na ostateczną wysokość wypłaty wpłynęła jej wcześniejsza aktywność zawodowa, a także nowelizacja prawa z 2021 roku, dzięki której państwo ostatecznie zaczęło odprowadzać składki emerytalne za żony prezydentów.

Największy kontrast widać jednak w momencie zestawienia ze sobą wpływów obojga małżonków. Jako były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski otrzymuje w 2026 roku uposażenie przekraczające 14 200 zł brutto, co daje około 11 700 zł „na rękę”. W praktyce oznacza to, że na konto byłej głowy państwa wpływa co miesiąc kwota blisko cztery razy większa od emerytury jego małżonki.

Jolanta Kwaśniewska przez dekadę w Pałacu Prezydenckim nie miała składek

Tak ogromna dysproporcja w dochodach małżonków wynika bezpośrednio z dawnych dziur w polskim systemie prawnym, który przez długi czas zupełnie pomijał formalny status pierwszej damy. Przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego w 1995 roku wymusiła na niej zawieszenie własnego biznesu, a wcześniej Jolanta Kwaśniewska działała na rynku nieruchomości i kierowała agencją Royal Wilanów.

W trakcie pełnej dekady sprawowania urzędu przez jej męża, budżet państwa nie przewidywał dla niej żadnego wynagrodzenia ani ubezpieczenia emerytalnego. Aby zabezpieczyć swoją przyszłość, pierwsza dama z własnej kieszeni opłacała w ZUS składki wyliczane od najniższych stawek. Ten dziesięcioletni okres braku państwowego wsparcia w oficjalnych rejestrach najdotkliwiej odbija się na jej dzisiejszych finansach.

Była prezydentowa, która w czerwcu 2026 roku obchodziła swoje 71. urodziny, otwarcie przyznaje, że samo świadczenie z systemu powszechnego nie wystarczyłoby jej na zachowanie dotychczasowego poziomu życia. Jolanta Kwaśniewska od dawna apeluje do Polaków o samodzielne budowanie poduszki finansowej i nieuzależnianie się wyłącznie od państwowych wypłat. Sama zresztą świeci w tej kwestii przykładem i publicznie zapowiada, że nie planuje porzucać pracy zawodowej.