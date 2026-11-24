Podczas wywiadu udzielonego irlandzkiemu dziennikarzowi Chay'owi Bowesowi, Anne Applebaum otwarcie przedstawiła swoje spojrzenie na obecną sytuację geopolityczną. Znana publicystka i małżonka szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego zwróciła uwagę na rozdźwięk między elitami a obywatelami. Choć europejscy politycy w kuluarach dyskutują o zaostrzeniu kursu i zwiększeniu zaangażowania Starego Kontynentu w wojnę za naszą południowo-wschodnią granicą, to społeczeństwa nadal są temu przeciwne. Według niej Moskwa celowo utrzymuje swoje ataki „poniżej pewnego poziomu”, unikając w ten sposób otwartego sprowokowania państw zachodnich. Applebaum nakreśliła jednak drastyczny wariant wydarzeń, mogący całkowicie odwrócić te nastroje, podając jako przykład uderzenie pocisku rakietowego w ścisłe centrum któregoś z miast.

W swojej analizie publicystka wskazała na konieczność wystąpienia „wydarzenia z dużą liczbą ofiar”, które sprawiłoby, że europejska opinia publiczna w pełni zaakceptuje wariant eskalacji działań zbrojnych. „Niestety jest to taka sytuacja, że musiałoby dojść do wydarzenia, które przekonałoby ludzi, że jest to naprawdę konieczne” – stwierdziła Anne Applebaum.

Grzegorz Braun ostro komentuje słowa Anne Applebaum i wspomina o Pearl Harbor

Stwierdzenia małżonki szefa polskiego MSZ błyskawicznie wywołały lawinę komentarzy na scenie politycznej, a szczególnie bezkompromisowo wypowiedź tę ocenił Grzegorz Braun. Stojący na czele Korony polityk uznał, że podobna narracja może świadczyć o poszukiwaniu pretekstu, by wplątać zwykłych obywateli w otwartą wojnę. W swoim wpisie stwierdził wprost, że „najwyraźniej jest pilne zapotrzebowanie na masakrę na tyle spektakularną, by pokryć potrzeby propagandowej obsługi dalszej eskalacji wojennej.” W dalszej części swojej wypowiedzi Grzegorz Braun użył niezwykle mocnych porównań historycznych. Polityk napisał o potrzebie wykreowania „środkowoeuropejskiego Pearl Harbor czy 9/11”, argumentując to faktem, że standardowa "prowokacja gliwicka" (która zapoczątkowała II WŚ) może okazać się dziś niewystarczająca do zmiany nastawienia opinii publicznej.

Najwyraźniej jest pilne zapotrzebowanie na masakrę na tyle spektakularną, by pokryć potrzeby propagandowej obsługi dalszej eskalacji wojennej - jakieś, powiedzmy, środkowo-europejskie Pearl Harbor czy 9/11, bo zwykła „prowokacja gliwicka” może nie wystarczyć. #PolskaZaPokojem🇵🇱— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) November 24, 2026

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Leszek Miller ironizuje po wypowiedzi Anne Applebaum o eskalacji wobec Rosji

Głos w sprawie kontrowersyjnej tezy zabrał również były szef polskiego rządu. Leszek Miller postanowił skomentować słowa o potrzebie wielkiej tragedii za pomocą ostrego sarkazmu i ironii. „Anne Applebaum mówi, że Europejczycy mogą potrzebować poważnego »wydarzenia z dużą liczbą ofiar«, aby przekonać, że eskalacja wobec Rosji jest konieczna. Może przyjaciele pani Applebaum powinni wynająć Al-Kaidę albo coś w tym rodzaju” – napisał na platformie X były premier Leszek Miller.