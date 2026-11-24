Spis treści
Podczas wywiadu udzielonego irlandzkiemu dziennikarzowi Chay'owi Bowesowi, Anne Applebaum otwarcie przedstawiła swoje spojrzenie na obecną sytuację geopolityczną. Znana publicystka i małżonka szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego zwróciła uwagę na rozdźwięk między elitami a obywatelami. Choć europejscy politycy w kuluarach dyskutują o zaostrzeniu kursu i zwiększeniu zaangażowania Starego Kontynentu w wojnę za naszą południowo-wschodnią granicą, to społeczeństwa nadal są temu przeciwne. Według niej Moskwa celowo utrzymuje swoje ataki „poniżej pewnego poziomu”, unikając w ten sposób otwartego sprowokowania państw zachodnich. Applebaum nakreśliła jednak drastyczny wariant wydarzeń, mogący całkowicie odwrócić te nastroje, podając jako przykład uderzenie pocisku rakietowego w ścisłe centrum któregoś z miast.
W swojej analizie publicystka wskazała na konieczność wystąpienia „wydarzenia z dużą liczbą ofiar”, które sprawiłoby, że europejska opinia publiczna w pełni zaakceptuje wariant eskalacji działań zbrojnych. „Niestety jest to taka sytuacja, że musiałoby dojść do wydarzenia, które przekonałoby ludzi, że jest to naprawdę konieczne” – stwierdziła Anne Applebaum.
Grzegorz Braun ostro komentuje słowa Anne Applebaum i wspomina o Pearl Harbor
Stwierdzenia małżonki szefa polskiego MSZ błyskawicznie wywołały lawinę komentarzy na scenie politycznej, a szczególnie bezkompromisowo wypowiedź tę ocenił Grzegorz Braun. Stojący na czele Korony polityk uznał, że podobna narracja może świadczyć o poszukiwaniu pretekstu, by wplątać zwykłych obywateli w otwartą wojnę. W swoim wpisie stwierdził wprost, że „najwyraźniej jest pilne zapotrzebowanie na masakrę na tyle spektakularną, by pokryć potrzeby propagandowej obsługi dalszej eskalacji wojennej.” W dalszej części swojej wypowiedzi Grzegorz Braun użył niezwykle mocnych porównań historycznych. Polityk napisał o potrzebie wykreowania „środkowoeuropejskiego Pearl Harbor czy 9/11”, argumentując to faktem, że standardowa "prowokacja gliwicka" (która zapoczątkowała II WŚ) może okazać się dziś niewystarczająca do zmiany nastawienia opinii publicznej.
Leszek Miller ironizuje po wypowiedzi Anne Applebaum o eskalacji wobec Rosji
Głos w sprawie kontrowersyjnej tezy zabrał również były szef polskiego rządu. Leszek Miller postanowił skomentować słowa o potrzebie wielkiej tragedii za pomocą ostrego sarkazmu i ironii. „Anne Applebaum mówi, że Europejczycy mogą potrzebować poważnego »wydarzenia z dużą liczbą ofiar«, aby przekonać, że eskalacja wobec Rosji jest konieczna. Może przyjaciele pani Applebaum powinni wynająć Al-Kaidę albo coś w tym rodzaju” – napisał na platformie X były premier Leszek Miller.