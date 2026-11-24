Od początku 2024 roku Miłosz Kłeczek buduje swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów stacji Republika. Przeszedł tam bezpośrednio po przetasowaniach, które miały miejsce w mediach publicznych pod koniec 2023 roku. Wcześniej widzowie kojarzyli go z anteny TVP Info, gdzie był gospodarzem takich formatów jak „Woronicza 17”, „Forum” czy „Strefa starcia”. Jego CV obejmuje również współpracę z radiową Jedynką, telewizją TTV, Superstacją oraz grupą TVN, w której otrzymał nawet ofertę dołączenia do zespołu „Faktów”.

W ostatnim czasie prezenter odsłonił kulisy swojego życia prywatnego oraz ścieżki zawodowej na antenie programu „Blaski i Cienie”. Przytoczył tam mało znaną anegdotę z czasów, gdy jako nastolatek próbował zaczepić się w rozrywkowym formacie produkowanym przez Telewizję Polską.

Miłosz Kłeczek na castingu do programu „Supertalent” w TVP

W 2006 roku publiczny nadawca poszukiwał uczestników do nieco już dziś zapomnianego widowiska „Supertalent”. Gospodynią tego formatu była Beata Sadowska, natomiast występy oceniali jurorzy w składzie Monika Richardson, Katarzyna Figura, Bogusław Kaczyński oraz Wojciech Cejrowski. Młody Kłeczek bardzo chciał wystąpić w tym programie, a swoje ówczesne zmagania opisał po latach w następujący sposób. „Był kiedyś taki talent show w Telewizji Polskiej »Super talent«. I ja wtedy postanowiłem, że ten program to będzie moja przepustka do telewizji. Skończyłem właśnie 18 lat, dostałem prawko, wziąłem od rodziców furę i pojechałem na pierwszy casting do Krakowa” – relacjonował dziennikarz.

Podczas przesłuchania przyszły prezenter musiał wykazać się umiejętnościami aktorskimi i odegrać postać charyzmatycznej Violetty Villas.

W Krakowie kazali mi się wcielić w rolę Violetty Villas. No więc zacząłem udawać Violettę Villas. Jak wiesz, ona zajmowała się zwierzętami, miała mnóstwo psów, więc wymyśliłem sobie scenkę, że rano wstaję i muszę zaopiekować się tymi zwierzętami. To było dosyć komiczne - wspominał.

Tamten występ nie zapewnił mu jednak awansu do dalszego etapu rywalizacji. Pochodzący z Częstochowy Kłeczek postanowił spróbować szczęścia po raz drugi i pojechał na kolejny casting do tego samego programu zorganizowany w Warszawie, lecz tam również odpadł. Podwójne niepowodzenie nie ostudziło jego zapału i konsekwentnie pojawiał się na innych przesłuchaniach oraz nagraniach, szukając swojej szansy na wejście do branży medialnej.

Jakie wykształcenie ma Miłosz Kłeczek? Studia i początki w radiu

Patrząc na ścieżkę edukacyjną dziennikarza, przez pierwszy rok uczęszczał on na politologię, po czym zmienił kierunek na prawo. Właśnie jako student prawa w 2008 roku dostał się na staż do Polskiego Radia, gdzie pierwsze kroki stawiał w zespole radiowej Jedynki.