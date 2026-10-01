Jolanta Kwaśniewska deklasuje w nowym badaniu. Zmiażdżyła rywalki, wynik robi wrażenie

W czasach III Rzeczpospolitej urząd ten sprawowało kilka kobiet. Poczet otwiera żona generała Wojciecha Jaruzelskiego, Barbara Jaruzelska, a po niej funkcję przejęła Danuta Wałęsa, małżonka Lecha Wałęsy. Kolejne dziesięć lat, czyli dwie pełne kadencje Aleksandra Kwaśniewskiego, należały do Jolanty Kwaśniewskiej.

W pałacu prezydenckim zastąpiła ją Maria Kaczyńska, żona Lecha Kaczyńskiego, a następnie Anna Komorowska, towarzysząca Bronisławowi Komorowskiemu. Przez następną dekadę, w trakcie obu kadencji Andrzeja Dudy, u jego boku stała Agata Duda. Od przeszło roku rolę tę pełni z kolei Marta Nawrocka, małżonka prezydenta Karola Nawrockiego.

Rola pierwszej damy w Polsce. Dyskusje o pensji żon prezydentów

Mimo że polskie prawo nie definiuje oficjalnego urzędu pierwszej damy, kobiety towarzyszące głowom państwa zawsze przykuwają wzrok obywateli. Od wielu lat w przestrzeni publicznej toczą się zażarte dyskusje na temat zakresu kompetencji oraz obowiązków żon prezydentów. Nieustannie powraca również temat ewentualnego wynagrodzenia, jakie miałyby otrzymywać za swoją aktywność u boku mężów.

Tradycją stało się, że każda z pań wybiera własny model działania i kładzie nacisk na odmienne kwestie społeczne. Obecna prezydentowa, Marta Nawrocka, założyła niedawno Fundację Blisko Ludzkich Spraw. Jej nadrzędnym celem jest promowanie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych, które opierają się na solidarności i pomocy najbardziej potrzebującym.

Organizacja skupia się na walce z wykluczeniem społecznym, rozwoju edukacji, wspieraniu wolontariatu, a także kształtowaniu postaw obywatelskich. Działania te mają w założeniu służyć zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom Polaków.

Niezależnie od indywidualnych inicjatyw, pierwsza dama regularnie uczestniczy w oficjalnym życiu politycznym. Towarzyszy prezydentowi podczas podróży zagranicznych, spotkań krajowych oraz w trakcie przyjmowania delegacji w Pałacu Prezydenckim. Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres tych obowiązków, w przestrzeni publicznej często pojawia się pytanie o to, która z prezydentowych sprawdziła się w tej wymagającej roli najlepiej.

Jolanta Kwaśniewska zdeklasowała konkurencję. Ogromna przewaga w sondażu

Serwis Plotek postanowił zapytać swoich użytkowników o zdanie w specjalnym głosowaniu internetowym. Bezapelacyjne zwycięstwo Jolanty Kwaśniewskiej nie jest wielką sensacją, ponieważ społeczeństwo wciąż darzy ją ogromną sympatią. Czytelnicy doskonale pamiętają jej zaangażowanie z czasów prezydentury męża i bardzo doceniają fakt, że pozostała aktywna społecznie nawet po opuszczeniu pałacu.

Dodatkowo żona Aleksandra Kwaśniewskiego często uchodzi za ikonę stylu, co bez wątpienia przekłada się na jej rewelacyjny wizerunek w mediach. Prawdziwym szokiem jest jednak gigantyczna różnica w głosach, jaką wypracowała nad resztą zestawienia. Jolanta Kwaśniewska zdobyła w ankiecie aż 81,58 procent poparcia, pozostawiając wszystkie pozostałe kandydatki niezwykle daleko z tyłu!

Na drugiej pozycji uplasowała się urzędująca obecnie Marta Nawrocka, która zgromadziła 9,62 procent głosów, a ostatnie miejsce na podium przypadło Marii Kaczyńskiej z wynikiem 5,97 procent. Czwarte miejsce zajęła Danuta Wałęsa, uzyskując 1,44 procent poparcia. Stawkę zamykają Agata Duda z wynikiem 0,76 procent głosów oraz Anna Komorowska, na którą zagłosowało zaledwie 0,63 procent osób biorących udział w sondzie.

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