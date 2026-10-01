Donald Tusk reaguje na drwiny Mentzena. Wystarczyło mu jedno słowo

Sławomir Mentzen zaskoczył internautów kontrowersyjnym wideo, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek, czym ściągnął na siebie gniew polityków. Szef rządu Donald Tusk nie przeszedł obok tego obojętnie i w bardzo oszczędny, ale stanowczy sposób odniósł się do sprawy, wstawiając fotografię policjantek z konkretnym dopiskiem. Warto przyjrzeć się bliżej, dlaczego lider Konfederacji jest oskarżany o zachowania seksistowskie i w jaki sposób jego wypowiedź wstrząsnęła polską sceną polityczną, prowokując debatę na szeroką skalę.

Szef polskiego rządu postanowił wypowiedzieć się w kontekście materiału przygotowanego przez Sławomira Mentzena, który natychmiast wywołał lawinę oburzenia w internecie. Donald Tusk udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie prezentujące grupę kobiet pełniących służbę w mundurach.

Do udostępnionego materiału graficznego polityk dodał zaledwie krótki dopisek:

– Duma!❤️🇵🇱

Niezwykle zwięzła publikacja szefa rządu błyskawicznie wywołała ogromne zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Była to już kolejna reakcja członków obecnego gabinetu na internetową aktywność jednego z liderów Konfederacji.

Sławomir Mentzen zakpił z nowych policjantek

Wcześniej Sławomir Mentzen udostępnił w internecie nagranie dotyczące nowo przyjętych mundurowych do dolnośląskiego garnizonu. W swoim wideo polityk skupił się przede wszystkim na pokazaniu nowo przyjętych kobiet, pozwalając sobie na uszczypliwe uwagi w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówił.

Ten materiał wideo spotkał się z ostrym potępieniem w środowisku politycznym i publicystycznym. Obserwatorzy zaznaczali, że chociaż do służby przyjęto 150 osób, z czego 85 to mężczyźni a 65 to kobiety, to lider Konfederacji w swoim wpisie celowo skupił uwagę wyłącznie na funkcjonariuszkach.

Marcin Kierwiński w ostrych słowach o polityku

Jeszcze przed wpisem premiera, swoje stanowisko w tej sprawie wyraził minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński.

– Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce – napisał.

Działania polityka Konfederacji spotkały się również z dezaprobatą ze strony rzeczniczki resortu spraw wewnętrznych, Karoliny Gałeckiej. Podkreśliła ona, że wyśmiewane przez niego funkcjonariuszki każdego dnia ryzykują swoje bezpieczeństwo, aby dbać o życie obywateli, do których zalicza się również sam Mentzen.

Premier Donald Tusk uciął dyskusję. Użył jednego słowa

Szef rządu zrezygnował z wdawania się w rozbudowane spory słowne. Postanowił natomiast opublikować fotografię policjantek sfotografowanych od tyłu, z dobrze widocznymi napisami „POLICJA” na ich uniformach, dodając do tego niezwykle zwięzły podpis.

Aktywność Donalda Tuska w mediach społecznościowych stanowi kolejny głos w ogólnokrajowej debacie, którą zainicjował Sławomir Mentzen swoim nagraniem. Sam zainteresowany dotychczas nie wycofał się ze swoich kontrowersyjnych opinii na temat funkcjonariuszek.

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