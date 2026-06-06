Joanna Szczepkowska uderza w Karola Nawrockiego. Słowa aktorki o "rozmontowywaniu państwa"

Wypowiedź Joanny Szczepkowskiej po latach

Niedawno obchodziliśmy 37. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca. Dzień ten nieodłącznie kojarzy się z kultową już wypowiedzią Joanny Szczepkowskiej, która na antenie ogłosiła zakończenie komunizmu w kraju. Właśnie w związku z tymi obchodami, ceniona polska aktorka gościła niedawno w studiu TVP Info, gdzie poruszono wiele ważnych kwestii historycznych i współczesnych.

Karol Nawrocki o przenosinach Okrągłego Stołu

Podczas wywiadu dyskutowano między innymi o decyzji dotyczącej Okrągłego Stołu. Zaledwie kilka miesięcy temu ten symboliczny mebel został zdemontowany i na mocy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego trafił z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Wtedy to Kancelaria Prezydenta udostępniła w sieci materiał wideo, na którym głowa państwa przemawiała na tle pracowników zajmujących się demontażem tego historycznego obiektu. Karol Nawrocki podkreślał wówczas, że siedziba prezydenta to nie jest odpowiednia lokalizacja dla tego historycznego stołu i jego miejsce jest właśnie w muzeum, gdzie od 2027 roku będzie dostępny dla zwiedzających.

Ten nieoczekiwany ruch ze strony Kancelarii Prezydenta wywołał wówczas falę komentarzy i niemałe poruszenie w opinii publicznej. Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję twierdząc, że najważniejszy gmach w kraju nie powinien eksponować przedmiotu kojarzącego się z układami z systemem komunistycznym. W jego opinii współczesne pokolenia Polaków nie powinny opierać swojej przyszłości na kompromisach z dawnymi dyktatorami.

Joanna Szczepkowska reaguje na działania prezydenta

Do tych wydarzeń, a także ogólnie do prezydentury Karola Nawrockiego, odniosła się w swoim najnowszym wywiadzie Joanna Szczepkowska. Aktorka nie kryła swojego oburzenia i w bardzo mocnych słowach skrytykowała obecną głowę państwa, zarzucając prezydentowi celowe i szkodliwe działanie na niekorzyść kraju.

– Należę do osób, które są przerażone tym, kto sprawuje urząd prezydenta. Uważam, że świadomie rozmontowuje polskie państwo – powiedziała wprost aktorka.