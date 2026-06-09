Joanna Mucha na ślubie syna. Internauci bezlitośni dla jej stroju, poszło o kolor

Znana parlamentarzystka oficjalnie podzieliła się radosną nowiną o ślubie swojego starszego potomka Stanisława. Warto dodać, że działaczka ma również młodszego syna o imieniu Krzysztof. Uroczyste zawarcie związku małżeńskiego z piękną Marceliną odbyło się w malowniczej scenerii w sobotę, szóstego czerwca.

Wzruszona matka opublikowała serię fotografii na swoim facebookowym profilu. Dodatkowo zamieściła osobisty wpis o treści: „Mój kochany Stasiu i kochana Marcelinka ❤️ Od soboty są już Mężem i Żoną! Pięknie i wzruszająco”. Jak widać na załączonych obrazkach, dumna teściowa nie kryła wielkich emocji związanych z tym wyjątkowym wydarzeniem i chętnie dzieliła się swoim szczęściem.

Udostępnione materiały zdjęciowe ukazują nie tylko szczęśliwych nowożeńców, ale także samą parlamentarzystkę. Joanna Mucha zdecydowała się na niezwykle szykowną stylizację, wkładając sukienkę za kolano w odcieniu złamanej bieli. Do tego dobrała kapelusz w identycznej barwie z czarną wstążką, a całość uzupełniła brązowymi szpilkami i subtelną biżuterią.

Zastosowany przez polityczkę dobór garderoby mocno zadziwił użytkowników sieci komentujących udostępnione zdjęcia, którzy nie szczędzili słów krytyki. Obserwatorzy szybko wypomnieli posłance, że jasne barwy na weselu powinny bezwzględnie należeć wyłącznie do głównej bohaterki tego wyjątkowego dnia.

Biała sukienka Joanny Muchy pod lupą eksperta. Projektant ocenia strój matki pana młodego

W powszechnej opinii utarło się mocne przekonanie, że biel pozostaje barwą absolutnie zakazaną dla weselnych gości, którzy zawsze powinni decydować się na zupełnie inne warianty kolorystyczne. Aby zweryfikować słuszność uwag internautów, poprosiliśmy o fachowy komentarz Daniela Jacoba Dalego.

Znany projektant mody przeanalizował ubiór parlamentarzystki i zauważył, że wprawdzie strój Joanny Muchy charakteryzuje się dużym szykiem i elegancją, jednak faktycznie może wzbudzać pewne uzasadnione wątpliwości z perspektywy weselnej etykiety.

- Mama pana młodego postawiła na elegancką stylizację z efektownym kapeluszem i prostą sukienką o klasycznym kroju. Modowo całość prezentuje się szykownie i z pewnością przyciąga uwagę gości. Kontrowersje budzi jednak kolor kreacji, który jest bardzo zbliżony do bieli zarezerwowanej tradycyjnie dla panny młodej. Choć nie ma wątpliwości, kto jest bohaterką uroczystości, taki wybór może być odebrany jako nietaktowny. Wiele osób uważa, że najbliższa rodzina powinna unikać bieli oraz odcieni écru czy kości słoniowej. Tym bardziej, że do wyboru były dziesiątki równie eleganckich kolorów, które nie wywołałyby żadnych komentarzy. Duży kapelusz dodatkowo sprawia, że stylizacja staje się jeszcze bardziej wyrazista na tle panny młodej. To przykład kreacji, która wygląda dobrze, ale pod względem ślubnego savoir-vivre’u może budzić spore wątpliwości - przyznał ekspert w rozmowie z "Super Expressem".

Specjalista wskazuje jednoznacznie, że kobiety w roli matki nowożeńców powinny stawiać na kreacje o długości midi w barwach błękitnych, szałwiowych, lawendowych, granatowych czy też w pudrowym różu. Znawca branży modowej podkreśla: - Takie odcienie prezentują się szykownie i ponadczasowo, a jednocześnie nie konkurują z bielą zarezerwowaną dla panny młodej. To właśnie umiar i odpowiednio dobrany kolor są uznawane za wyraz dobrego stylu i ślubnego savoir-vivre’u.

Joanna Mucha urodziła starszego syna Stanisława w bardzo młodym wieku

Warto przy tej okazji przypomnieć, że polityczka powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, mając zaledwie dwadzieścia lat. W archiwalnej rozmowie z portalem Wirtualna Polska opowiadała o wyzwaniach tamtego trudnego okresu:

- Kiedy sobie przypominam, że po powrocie z uczelni ogarniałam Staśka, kładłam go spać i jeszcze potrafiłam pójść na basen, to zastanawiam się, jakim cudem dawałam radę (śmiech). Cały trzeci, czwarty i pół piątego roku studiów dojeżdżałam do Warszawy z Płońska. Autobus miałam o 5:50 i ledwo wyrabiałam się na zajęcia o 8:15. To był dramatycznie trudny czas. Była niezwykle dobrze zorganizowana, cały dzień miała rozpisany z dokładnością co do dziesięciu minut. Wszystko było na mojej głowie: dziecko, gotowanie, prowadzenie domu. No i nauka na studiach - wspominała w WP.

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