Jazda pod prąd na S3 koło Klinisk Wielkich. 27-latek ukarany wysokim mandatem

Niebezpieczny manewr na drodze ekspresowej S3

Do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęła informacja dotycząca kierującego samochodem marki Ford, który złamał przepisy na wysokości Klinisk Wielkich. W miejscu, gdzie na drodze ekspresowej S3 w stronę Świnoujścia utworzył się zator, mężczyzna zdecydował się na zawrócenie pojazdu. Następnie kontynuował jazdę pod prąd, wykorzystując do tego celu korytarz życia utworzony przez innych kierowców. Tą drogą poruszał się aż do zjazdu prowadzącego do miejscowości Kliniska Wielkie. Policjanci z pionu prewencji niezwłocznie podjęli działania, aby ustalić, kto siedział za kierownicą pojazdu.

Wysoka kara finansowa i punkty karne dla 27-latka

Dzięki sprawnie przeprowadzonym czynnościom mundurowi szybko ustalili tożsamość kierowcy. Jeszcze przed upływem dwóch dni od otrzymania zgłoszenia, 27-letni mężczyzna został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zachowanie. Kierujący przyznał się do popełnienia dwóch wykroczeń, czyli jazdy w kierunku przeciwnym na drodze ekspresowej oraz naruszenia zakazu korzystania z przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych. Za te czyny policjanci nałożyli na niego dwa mandaty karne, których łączna kwota wyniosła 8 000 zł. Dodatkowo na konto 27-latka wpłynęły 23 punkty karne.

Rola korytarza życia i reakcja świadków zdarzenia

Policjanci zaznaczają, że korytarz życia jest tworzony wyłącznie po to, aby służby ratunkowe mogły jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia. Wykorzystywanie tej przestrzeni do omijania korka, a w szczególności jazda pod prąd drogą ekspresową, stanowi poważne zagrożenie dla uczestników ruchu. Takie zachowanie może skutkować zderzeniem czołowym z innymi pojazdami oraz opóźnić pomoc dla osób jej potrzebujących. Funkcjonariusze podkreślają również znaczenie reakcji świadków, których informacje pozwalają na szybkie wyciąganie konsekwencji wobec sprawców naruszeń. Dzięki zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji możliwe jest zapobieganie kolejnym incydentom i poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: Policja.pl