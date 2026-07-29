Jaka będzie reakcja PiS na klub Morawieckiego?

Odpowiedź na decyzję byłego szefa rządu nadeszła błyskawicznie. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zdecydował o organizacji w czwartek, 30 lipca, nadzwyczajnego posiedzenia klubu poza Warszawą. Jak donosi portal Wirtualna Polska, powołując się na nieoficjalne źródła, to zgromadzenie ma zademonstrować zwartość partii i pomóc w stłumieniu kryzysowej sytuacji. W rozmowie z mediami jeden z działaczy ugrupowania wprost wskazał, że oczekiwane jest zjednoczenie i udowodnienie jedności, a lider ma zamiar mobilizować członków do wysiłku, powstrzymując ich przed rozpamiętywaniem przeszłości. Priorytetem nadchodzącego zebrania będzie nie tylko omówienie dalszej taktyki, ale też zwarcie szeregów wśród pozostałych w klubie posłów.

Na czym polega nowy klub Mateusza Morawieckiego?

W środę Mateusz Morawiecki poinformował opinię publiczną, że łącznie z około 40 parlamentarzystami inicjuje powstanie ugrupowania o nazwie „Rozwój Plus”. Były premier przekonywał, że ten projekt ma stanowić przestrzeń do działalności publicznej, niezdominowaną przez wewnętrzne konflikty. W czasie briefingu prasowego Morawiecki wyjaśnił, że zależy im na unikaniu partyjnych gierek i przepychanek, co legło u podstaw decyzji o zawiązaniu nowej siły w Sejmie i Senacie. Należy jednak pamiętać, że stworzenie oddzielnego bytu oznacza dla jego uczestników konieczność oficjalnego opuszczenia struktur klubu PiS. Osoby decydujące się na transfer do formacji Morawieckiego będą zobligowane do formalnego wystąpienia z szeregów dotychczasowej partii. Fakt wpłynięcia i analizowania odpowiedniego dokumentu w tej sprawie potwierdził Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.Źródło: Gazeta.pl, WP, PAP

QUIZ. Jarosław Kaczyński - ile o nim wiesz? Prezes PiS potrafi zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Którego chłopca zagrał Jarosław Kaczyński w filmie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”? Jacka Placka Następne pytanie