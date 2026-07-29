Zaskakujące zmiany w rankingu zaufania. Ogromny skok jednego polityka

Opublikowano nowe badanie zaufania do polskich polityków.

Prezydent Karol Nawrocki obronił pozycję lidera.

Inny polityk odnotował rekordowy wzrost poparcia.

Poznaj szczegóły najnowszego sondażu.

Karol Nawrocki wciąż na szczycie. Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na podium

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu z wynikiem 51,3 proc. zaufania. Choć to świetny rezultat, oznacza on spadek o 3,5 punktu procentowego w stosunku do ubiegłego miesiąca, co może sugerować delikatne osłabienie jego dominacji. Brak zaufania do prezydenta wyraziło 41,6 proc. badanych. Na drugiej pozycji znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 42,3 proc. ankietowanych, co stanowi ogromny wzrost o 7,4 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem. Onet zaznacza, że to jego najlepszy wynik od października 2025 roku, pomimo faktu, że 45 proc. badanych nadal mu nie ufa.

Podium zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do niego zadeklarowało 41,5 proc. respondentów, co oznacza nieznaczny spadek o 1,1 punktu procentowego. Z kolei brak zaufania do szefa MSZ wyraziło prawie połowa ankietowanych, bo aż 49,7 proc.

Krzysztof Bosak z ogromnym wzrostem zaufania. Spadki Donalda Tuska i Przemysława Czarnka

Prawdziwym wygranym lipcowego sondażu okazał się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji zanotował potężny wzrost zaufania, zyskując aż 10 punktów procentowych w ciągu miesiąca. Obecnie ufa mu 39,9 proc. Polaków, co jest sporym zaskoczeniem dla komentatorów i może wskazywać na rosnące poparcie dla jego partii. Jednocześnie 46,4 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania do wicemarszałka.

Gorsze wieści płyną natomiast dla premiera. Donald Tusk cieszy się zaufaniem na poziomie 35,5 proc., co oznacza spadek o 2,6 punktu procentowego. To wyraźny znak ostrzegawczy dla szefa rządu. Spadki zanotowali również Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 32,5 proc. badanych (mniej o 3,5 pkt proc.) oraz Mateusz Morawiecki z wynikiem 32,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Koniec zestawienia należy do Przemysława Czarnka, Szymona Hołowni i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Kandydat PiS na premiera zanotował spadek o 6,4 punktu procentowego, zyskując 21,6 proc. zaufania. Szymonowi Hołowni ufa 18,4 proc. badanych. Z kolei stawkę zamyka ministra funduszy z zaledwie 10,4-procentowym zaufaniem, co oznacza spadek o 5,3 punktu procentowego.