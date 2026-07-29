Niespodziewana wizyta Zełenskiego w Polsce. Spotka się z Tuskiem po powrocie z USA

Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych u prezydenta Donalda Trumpa.

W drodze do ojczyzny Wołodymyr Zełenski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.

Szczegóły nadchodzącego spotkania przekazała Kancelaria Premiera.

Wołodymyr Zełenski z wizytą u Donalda Trumpa w USA

Prezydent Ukrainy dotarł do Stanów Zjednoczonych we wtorek w godzinach porannych i od razu zaznaczył, że głównym celem jego spotkania z Donaldem Trumpem jest wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wołodymyr Zełenski stawił się w Białym Domu około 9.40 czasu miejscowego, chociaż plan wizyty przewidywał rozpoczęcie rozmów 10 minut wcześniej. Po spotkaniu ukraiński lider opublikował wpis na platformie X, w którym podziękował za działania na rzecz ochrony życia obywateli Ukrainy i dążenia pokojowe. Podkreślił także swoje uznanie dla niezachwianego wsparcia ze strony USA, które uważa za fundament bezpieczeństwa swojego państwa.

Tymczasem w środowe przedpołudnie okazało się, że w drodze powrotnej Zełenski spotka się z innym prominentnym politykiem o imieniu Donald. Jak poinformowała na platformie X Kancelaria Premiera:

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- Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem

Donald Tusk porozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Będzie to pierwsza podróż prezydenta Ukrainy do naszego kraju od czasu zaognienia stosunków polsko-ukraińskich. Napięcie między państwami wzrosło, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek zbrojnych nazwę „Bohaterów UPA”, na co polski prezydent Karol Nawrocki zareagował odebraniem mu Orderu Orła Białego.