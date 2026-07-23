Jarosław Kaczyński złożył propozycje, Mateusz Morawiecki odmówił. Brak zgody na szczytach partii

Kluczowe decyzje na szczycie PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z inicjatywą zażegnania kryzysu, oferując Mateuszowi Morawieckiemu kilka ugodowych rozwiązań. Najważniejszym z nich było czasowe zawieszenie aktywności stowarzyszenia „Rozwój Plus” aż do czasu wyborów parlamentarnych, połączone z integracją jego działań w ramach struktur PiS. Przedstawione propozycje spotkały się z odmową ze strony byłego szefa rządu, co potwierdza brak zgody na warunki stawiane przez lidera partii.

Morawiecki liczył na specjalne traktowanie w strukturach partii

Rafał Bochenek, pełniący funkcję rzecznika PiS, wskazał dodatkowe przyczyny fiaska rozmów. Z jego relacji wynika, że Mateusz Morawiecki odmówił zaakceptowania zasady równości wszystkich członków klubu parlamentarnego. Rzecznik podkreślił, że były premier dążył do wynegocjowania uprzywilejowanej pozycji w strukturach ugrupowania. Tego rodzaju postawa wskazuje na głębszy konflikt, którego sednem jest nie tylko sprawa stowarzyszenia, lecz także walka o władzę i wpływy na politykę Prawa i Sprawiedliwości.

26

Czego dotyczyło ultimatum wobec Mateusza Morawieckiego?

Początek otwartego konfliktu wyznacza uchwała zatwierdzona niedawno przez kierownictwo PiS. Wprowadziła ona kategoryczny zakaz członkostwa parlamentarzystów ugrupowania w organizacjach zewnętrznych o profilu politycznym. Władze partii nakazały złożyć stosowne oświadczenia, a w przypadku zignorowania tego wymogu politykom groziło natychmiastowe usunięcie z szeregów formacji. Pomimo braku bezpośrednich wskazań w dokumencie, powszechnie wiedziano, że nowa regulacja celuje głównie w inicjatywę Mateusza Morawieckiego.

Wspomniane ultimatum było bezpośrednio powiązane ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, powołanym do życia przez byłego premiera. Termin wyznaczony przez kierownictwo upływał właśnie podczas czwartkowych konsultacji. Rezygnacja z ugodowego rozwiązania oznacza, że Mateusz Morawiecki znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. W kuluarach politycznych coraz częściej mówi się o tym, że jego usunięcie z Prawa i Sprawiedliwości może stać się wkrótce faktem.