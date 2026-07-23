Zaskakujące nagranie z Piotrem Wawrzykiem w sieci. Zabrał się za recenzję potężnego szaszłyka

Piotr Wawrzyk w latach 2018-2023 był wiceministrem spraw zagranicznych, ale w ostatnim czasie jego nazwisko przewijało się w kontekście głośnej afery wizowej. W związku z nią został oskarżony o przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji służbowych. Wydaje się jednak, że ten etap Wawrzyk zostawił już za sobą, a dowodem na to jest najnowsze nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych. Były wiceszef dyplomacji postanowił wcielić się w rolę twórcy internetowego i przygotował recenzję potężnego szaszłyka w jednej z knajp nad Bałtykiem.

Przedstawione na nagraniu danie to ogromna kompozycja kilku kawałków schabu przeplatanych plastrami słoniny i cebulą. Całość została podana w towarzystwie chleba i musztardy. Piotr Wawrzyk spróbował potrawy i stwierdził, że mięso było solidnie, pikantnie przyprawione. Były wiceminister zdradził też cenę za tę przyjemność - za zestaw zapłacił 82 złote. Jak dodał, zjedzenie tak dużej i sycącej porcji z pewnością wymagało od niego dłuższego spaceru.

Express Biedrzyckiej - prof. BRODZIŃSKA-MIROWSKA