Interwencja na osiedlu Sikorskiego. Policjanci pomogli 29-latkowi wzywającemu pomocy

Utrudnione zgłoszenie na numer alarmowy 112

23 lipca 2026 roku po godzinie 4:00 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna informujący o bólu płuc oraz nóg. Kontakt ze zgłaszającym był jednak utrudniony, przez co operator nie mógł od razu ustalić dokładnego adresu pobytu dzwoniącego. Policjanci niezwłocznie udali się na osiedle Sikorskiego, gdzie zaczęli sprawdzać wytypowany blok mieszkalny. Równocześnie operator numeru alarmowego ustalił, że potrzebujący pomocy jest osobą z niepełnosprawnością i mieszka samotnie.

Policjanci weszli siłowo do mieszkania na osiedlu Sikorskiego

Jedna z funkcjonariuszek biorących udział w działaniach zauważyła na balkonie mężczyznę, który machał i prosił o pomoc. Mundurowi pobiegli pod drzwi mieszkania, ale 29-latek nie był w stanie ich samodzielnie otworzyć mimo podejmowanych prób. Ponieważ nie było możliwości wykorzystania podnośnika, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odnaleźli przytomnego mężczyznę, który leżał w mieszkaniu.

Pomoc medyczna dla 29-letniego mężczyzny

Mężczyzna został przekazany pod opiekę przybyłego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby w najbliższym otoczeniu, w tym na sąsiadów oraz osoby starsze, których stan zdrowia może wymagać interwencji. W przypadku usłyszenia wołania o pomoc lub zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja świadków może być decydująca w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Źródło: Policja.pl