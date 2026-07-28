Jarosław Kaczyński niezagrożony. Prezes PiS nadal rządzi na prawicy mimo zawirowań

Sara Osiecka
Sara Osiecka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-07-28 5:03

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wyraźnie pokazuje, że mimo spekulacji o rozłamie, Jarosław Kaczyński pozostaje najważniejszą postacią na polskiej prawicy. Najnowsze badanie zdradza również, kto depcze prezesowi po piętach, oraz ujawnia dużą niepewność wśród ogółu Polaków.

Jarosław Kaczyński przemawia za pulpitem na tle logo PiS. O wynikach sondażu dla partii przeczytasz na Eska.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński

Sondaż dla „SE”. Kaczyński na czele, Nawrocki tuż za nim

Mimo niedawnych zawirowań i burzy po rozpadzie, Jarosław Kaczyński nie oddaje koszulki lidera w obozie prawicowym. W najnowszym badaniu zapytano Polaków o to, kto po ewentualnym pęknięciu w Prawie i Sprawiedliwości przejmie pałeczkę lidera. Ogół badanych najczęściej wskazywał właśnie prezesa PiS (20 proc.).

Na drugim miejscu, z niewielką stratą, znalazł się Karol Nawrocki, zdobywając 18 proc. wskazań. Trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu z wynikiem 9 proc. Kolejne pozycje zajęli politycy Konfederacji: Sławomir Mentzen (7 proc.) oraz Grzegorz Braun (3 proc.). Znamienne jest jednak, że aż 42 proc. ankietowanych nie miało zdania i nie potrafiło wskazać konkretnego nazwiska.

Elektorat PiS murem za prezesem. Morawiecki daleko w tyle

Sytuacja wygląda jeszcze korzystniej dla Jarosława Kaczyńskiego, gdy spojrzymy wyłącznie na deklaracje wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie prezes deklasuje konkurencję, zdobywając poparcie na poziomie 34 proc. Karol Nawrocki, choć zajmuje drugie miejsce, przekonuje do siebie 26 proc. zwolenników partii.

Były premier Mateusz Morawiecki zamyka podium z poparciem wynoszącym 9 proc. Wyniki te jasno dowodzą, że burza związana z powoływaniem nowych stowarzyszeń oraz usunięciem z szeregów partii ponad trzydziestu posłów nie zachwiała pozycją lidera wśród twardego elektoratu. Badanie Instytutu Badań Pollster zrealizowano w dniach 24-25 lipca 2026 roku na grupie 1013 dorosłych Polaków.

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Jarosław Kaczyński