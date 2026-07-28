Jarosław Kaczyński niezagrożony. Prezes PiS nadal rządzi na prawicy mimo zawirowań

Sondaż dla „SE”. Kaczyński na czele, Nawrocki tuż za nim

Mimo niedawnych zawirowań i burzy po rozpadzie, Jarosław Kaczyński nie oddaje koszulki lidera w obozie prawicowym. W najnowszym badaniu zapytano Polaków o to, kto po ewentualnym pęknięciu w Prawie i Sprawiedliwości przejmie pałeczkę lidera. Ogół badanych najczęściej wskazywał właśnie prezesa PiS (20 proc.).

Na drugim miejscu, z niewielką stratą, znalazł się Karol Nawrocki, zdobywając 18 proc. wskazań. Trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu z wynikiem 9 proc. Kolejne pozycje zajęli politycy Konfederacji: Sławomir Mentzen (7 proc.) oraz Grzegorz Braun (3 proc.). Znamienne jest jednak, że aż 42 proc. ankietowanych nie miało zdania i nie potrafiło wskazać konkretnego nazwiska.

Elektorat PiS murem za prezesem. Morawiecki daleko w tyle

Sytuacja wygląda jeszcze korzystniej dla Jarosława Kaczyńskiego, gdy spojrzymy wyłącznie na deklaracje wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie prezes deklasuje konkurencję, zdobywając poparcie na poziomie 34 proc. Karol Nawrocki, choć zajmuje drugie miejsce, przekonuje do siebie 26 proc. zwolenników partii.

Były premier Mateusz Morawiecki zamyka podium z poparciem wynoszącym 9 proc. Wyniki te jasno dowodzą, że burza związana z powoływaniem nowych stowarzyszeń oraz usunięciem z szeregów partii ponad trzydziestu posłów nie zachwiała pozycją lidera wśród twardego elektoratu. Badanie Instytutu Badań Pollster zrealizowano w dniach 24-25 lipca 2026 roku na grupie 1013 dorosłych Polaków.

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