Partia Morawieckiego zabiera głosy PiS. Wzrosłaby przewaga Koalicji Obywatelskiej

Według pierwszego wariantu sondażu liderem sondaży zostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,75 proc.. Za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 24,14 proc. badanych, co oznacza stratę 8,6 pkt. proc. do partii rządzącej.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,85 proc.). Dużym poparciem cieszy się także startująca samodzielnie Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna (8,62 proc.). Na Nową Lewicę chce zagłosować 8,10 proc. respondentów, co dałoby jej mandaty w Sejmie.

W Sejmie nie znalazłyby się partie wchodzące niegdyś w skład Trzeciej Drogi. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera 3,94 proc. ankietowanych, a na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce głosować 2,09 proc. Z kolei Partia Razem (4,99 proc.) balansuje na granicy progu wyborczego.

Poparcie dla Rozwoju Plus

Po przedstawieniu ankietowanym listy, na której znalazła się partia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, sytuacja uległa zmianie. Na nowe ugrupowanie zagłosowałoby 4,90 proc. osób, co dawałoby mu wynik bardzo bliski wejścia do parlamentu.

Pojawienie się partii Morawieckiego najbardziej uderzyłoby w PiS. Wynik ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego spadłby do 21,52 proc. (o 2,62 pkt. proc.). Potencjalni wyborcy Rozwoju Plus to zatem w dużej mierze elektorat Zjednoczonej Prawicy.

Z kolei poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadłoby zaledwie o 0,99 pkt. proc. Partia Donalda Tuska uzyskałaby 31,76 proc., zwiększając swoją przewagę nad PiS do 10 pkt. proc.

Wejście do gry partii byłego premiera zepchnęłoby poniżej progu wyborczego Partię Razem, która uzyskałaby wynik 4,73 proc. Z kolei Rozwój Plus wciąż byłoby bardzo blisko wejścia do Sejmu z wynikiem 4,90 proc.

Pojawienie się partii Mateusza Morawieckiego nieznacznie wpłynęłoby na prawą stronę polskiej sceny politycznej. Partia Grzegorza Brauna zyskałaby 0,44 proc., a poparcie dla Konfederacji spadłoby o 0,45 pkt. proc.

Spór w PiS

Wyniki badania Pollster pokazują konflikt wokół inicjatyw powoływanych przez frakcje w Prawie i Sprawiedliwości. Władze partii negatywnie oceniają stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, wydając zakazy łączenia członkostwa w PiS z przynależnością do innych organizacji politycznych.

Według sondażu samodzielny start Rozwoju Plus mógłby obniżyć wynik Prawa i Sprawiedliwości do około 20 proc., a co za tym idzie zaszkodzić środowisku konserwatywnemu. Z drugiej strony 5 proc. poparcia dla byłego premiera dowodzi, że Mateusz Morawiecki ma grono własnych, lojalnych wyborców.

Sondaż został przeprowadzony 24-25 lipca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1013 pełnoletnich Polaków.

Sonda Czy rozłam w PiS będzie mieć wpływ na poparcie partii? Tak Nie Nie wiem