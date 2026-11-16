• Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał 16 listopada informację, że Polska weźmie udział w negocjacjach z Rosją na temat zakończenia wojny jako reprezentant strony europejskiej.

• Europejska delegacja będzie składać się z wysłanników z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, którym towarzyszyć mają reprezentanci NATO, Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej.

• W czwartek, 19 listopada, w Berlinie odbędzie się kolejna runda rozmów w ramach Koalicji Chętnych, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska.

• Władze w Moskwie nie wyraziły jeszcze oficjalnej zgody na poszerzenie formatu rozmów o delegatów z Europy.

Polska w negocjacjach pokojowych z Rosją. Wołodymyr Zełenski wymienił pięć krajów

Nasz kraj odegra istotną rolę w procesie mającym doprowadzić do końca konfliktu za naszą wschodnią granicą. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w poniedziałek, 16 listopada, że interesów Europy w rozmowach z Rosją będą bronić Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Włochy. Do stołu negocjacyjnego mają usiąść także delegaci z NATO, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że we wcześniejszych rozmowach z ludźmi z administracji Donalda Trumpa uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki jako reprezentant Polski. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokładnie zostanie wyznaczony przez polskie władze do bezpośrednich negocjacji ze stroną rosyjską.

Ukraiński przywódca podzielił się tymi ustaleniami w trakcie swojego wieczornego wystąpienia. Przekazał, że w poniedziałek doszło do kolejnych konsultacji między zespołami negocjacyjnymi z Ukrainy, USA oraz Europy. W tych dyskusjach strona europejska po raz pierwszy wzięła udział w pełnym i zatwierdzonym wcześniej składzie.

„Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa” – podkreślił ukraiński prezydent.

Ze strony amerykańskiej w tym zdalnym spotkaniu wzięli udział reprezentujący prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff oraz Jared Kushner.

Choć według relacji Zełenskiego dyskusje były trudne, kolejny etap rozmów odbędzie się na terenie Niemiec, co zostało już oficjalnie zapowiedziane.

Wołodymyr Zełenski o trudnych rozmowach. Zapowiada spotkanie w Berlinie

Głowa ukraińskiego państwa przekazała, że kolejnym krokiem będzie zjazd w Berlinie zorganizowany w formule Koalicji Chętnych dla państw zaangażowanych w proces pokojowy. Uczestnicy mają tam wypracować jednolite stanowisko oraz zaplanować konkretne działania na dalsze etapy negocjacji.

„Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym” – powiedział Zełenski.

Wydarzenie to odbędzie się w czwartek, 19 listopada. Zadaniem europejskich wysłanników będzie opracowanie warunków zakończenia działań wojennych i stworzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Obecność naszego kraju w tym gronie to wynik wcześniejszych ustaleń. Skład europejskiej reprezentacji zatwierdzono już w piątek, 13 listopada, kiedy w Dublinie odbywał się nieformalny szczyt Unii Europejskiej.

Wówczas szef Rady Europejskiej António Costa poinformował, że zespół negocjacyjny utworzą przedstawiciele instytucji unijnych oraz pięciu krajów tworzących grupę E5.

Liderzy państw członkowskich odeszli tym samym od pomysłu wskazania jednego negocjatora na rzecz współpracy reprezentantów poszczególnych krajów z unijnymi instytucjami.

Czy Kreml zgodzi się na udział Polski i Europy? Rosja komentuje format rozmów

Pomimo sformowania europejskiej delegacji wciąż nie wiadomo, czy Rosja zgodzi się na jej bezpośrednie uczestnictwo w nadchodzącej turze rozmów pokojowych.

W ostatnich dniach wysłannicy ze Stanów Zjednoczonych rozmawiali z przedstawicielami rosyjskich władz, w tym z samym Władimirem Putinem. Amerykanie przekazali, że w trakcie spotkań pojawiła się opcja włączenia Europejczyków do negocjacji.

Moskwa nie potwierdziła jednak zgody na taką formułę. Jurij Uszakow, pełniący funkcję doradcy rosyjskiego prezydenta, zdementował doniesienia o porozumieniu w sprawie udziału delegacji z Europy w kolejnym etapie rozmów.

Z tego powodu czwartkowy zjazd w Berlinie nie jest jeszcze równoznaczny z rozpoczęciem bezpośrednich negocjacji Polski i reszty grupy E5 z Rosją.

Teraz kluczowe będzie wypracowanie wspólnego frontu przez USA, Ukrainę oraz partnerów z Europy. Priorytetem pozostaje ustalenie warunków pokoju i skuteczne zabezpieczenie Ukrainy przed kolejnym atakiem Rosji.

Obecność Polski w europejskim zespole daje nam wpływ na kształtowanie warunków zakończenia konfliktu. Kwestia tego, w jakim terminie i składzie ruszą bezpośrednie rozmowy z Rosją, wymaga jeszcze dalszych ustaleń między wszystkimi stronami.

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