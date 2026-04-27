Historyczny moment dla Wielkiej Brytanii. Król Karol III wylądował w USA i spotka się z Trumpem

Król Karol III i Kamila lądują w Waszyngtonie

W poniedziałek maszyna przewożąca brytyjską głowę państwa oraz jego małżonkę dotarła do wojskowej bazy Andrews w okolicach amerykańskiej stolicy. Tym samym zainaugurowano oficjalnie trwającą cztery dni państwową podróż Karola III po Stanach Zjednoczonych.

Pierwsze punkty harmonogramu zakładają wizytę pary królewskiej w Białym Domu. Donald Trump i Melania Trump ugoszczą monarchę oraz królową podczas tradycyjnej herbaty. Zaplanowano również krótki spacer po posiadłości prezydenckiej, w trakcie którego gospodarze zaprezentują niedawno założoną pasiekę.

Zamach na Trumpa. Komentatorzy bez złudzeń - chce zbić na tym polityczny kapitał

Donald Trump spotka się z królem Karolem III

Obecność brytyjskiego przywódcy za oceanem niesie ze sobą istotny ciężar dyplomatyczny, wykraczający poza zwykły ceremoniał. Prezydent USA niejednokrotnie wyrażał się z ogromnym szacunkiem o Karolu III, co sprawia, że nadchodzące rozmowy będą z uwagą śledzone przez analityków po obu stronach Atlantyku.

Dla władz w Londynie to doskonała okazja do poprawy nastrojów na linii z amerykańską administracją. Sytuacja wymaga załagodzenia po niedawnych chłodnych słowach Trumpa pod adresem brytyjskiego premiera Keira Starmera oraz po drobnych napięciach dotyczących wspólnego funkcjonowania w ramach struktur NATO.

Król Karol III przemówi przed Kongresem USA

Kluczowym elementem harmonogramu będzie bezpośrednie wystąpienie brytyjskiego monarchy przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. To niezwykle doniosłe wydarzenie o dużej wadze symbolicznej, ponieważ głowa obcego państwa zabierze głos w samym centrum demokracji Stanów Zjednoczonych.

Podczas całego pobytu za oceanem Karol III oraz królowa Kamila mają zaplanowane aż trzy osobne spotkania z Donaldem i Melanią Trump. Państwowa wyprawa wpisuje się ponadto w szerokie obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

Co jeszcze król Karol III zaplanował podczas pobytu w USA?

Trasa podróży uwzględnia również szereg punktów o wymiarze symbolicznym oraz historycznym. Brytyjski władca ma w planach odwiedziny w wirginijskim parku narodowym, którym najpewniej okaże się rezerwat Shenandoah w paśmie Appalachów. Ponadto odda hołd ofiarom tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, a także spotka się z nowojorskim burmistrzem Zohranem Mamdanim.

Obecność króla w Ameryce stanowi zatem nie tylko widoczny dowód dyplomatycznego zbliżenia, ale też prawdziwy sprawdzian wytrzymałości sojuszu między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Oba kraje potrzebują w tej chwili wyraźnego, politycznego znaku jedności.

