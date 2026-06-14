Kancelaria Prezydenta czeka na decyzję Wołodymyra Zełenskiego

Zastępca szefa prezydenckiej kancelarii wziął udział w formacie publicystycznym „Śniadanie Rymanowskiego”, gdzie był dopytywany o kwestię potencjalnego pozbawienia ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego, co od kilku dni niezwykle mocno rozgrzewa krajową debatę.

Adam Andruszkiewicz stanowczo zadeklarował, że głowa państwa pozostaje przy swoim dotychczasowym planie i absolutnie nie wycofuje się z zapowiadanych wcześniej analiz.

– Pan prezydent się z niczego nie wycofał – podkreślił.

Konflikt z Kijowem o bohaterów UPA

Poważny zgrzyt na linii Warszawa-Kijów wybuchł po tym, gdy władze na wschodzie postanowiły uhonorować wybraną jednostkę armii imieniem postaci historycznych, które bezpośrednio nawiązują do dziedzictwa UPA.

Prezydencki minister wyraźnie zaznaczył, że strona polska kategorycznie potępia tego typu działania naszego sąsiada.

– Czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie – stwierdził polityk.

Adam Andruszkiewicz uzupełnił, że wschodni partnerzy doskonale znają polskie zapatrywania na ten temat, gdyż odpowiednie noty przekazano już oficjalną drogą dyplomatyczną.

Adam Andruszkiewicz mówi o ultimatum dla Kijowa

Najostrzejsze komentarze wywołały w przestrzeni publicznej doniesienia o konkretnym ultimatum, jakie rzekomo postawiono wschodnim sąsiadom.

Zastępca szefa kancelarii przekazał, że Warszawa wciąż liczy na oficjalne stanowisko Kijowa, jednak okienko na polubowne rozwiązanie sporu błyskawicznie się zamyka.

– Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie – powiedział.

Urzędnik ostrzegł zarazem, że uporczywe milczenie drugiej strony sprowokuje niezwłoczne pociągnięcie do konsekwencji przez Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki może podjąć decyzję w każdej chwili

Współpracownicy urzędującej głowy państwa stawiają sprawę jasno, sugerując, że losy odznaczenia są obecnie wyłącznie w rękach ukraińskiej dyplomacji.

Przedstawiciel prezydenta oświadczył, że brak refleksji w Kijowie zmusi prezydenta do podjęcia stosownych do sytuacji i stanowczych działań.

– Jeśli tej reakcji nie będzie, natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja pana prezydenta – zapowiedział.

Milczenie Kapituły Orderu Orła Białego oburza posłów

Oliwy do ognia dolewa milczenie ekspertów z Kapituły Orderu Orła Białego, którzy zajmowali się tą naglącą kwestią jeszcze w pierwszej połowie tygodnia, lecz ich ustalenia utajniono.

Werdykt tego gremium pełni funkcję wyłącznie doradczą, jednak liczni parlamentarzyści domagają się ujawnienia obrad przed obywatelami.

Reprezentujący formację Konfederacja Wojciech Machulski zauważył, że przedłużający się brak stanowiska budzi jego bardzo duże zaskoczenie.

– Brakuje mi jednego, wyrazistego komunikatu – ocenił.

Wojciech Machulski z Konfederacji o postawie Ukrainy

Rzecznik prawicowego ugrupowania odniósł się z gigantyczną rezerwą do szans na szybkie wygaszenie narastającego konfliktu dyplomatycznego.

Zdaniem posła jest wysoce nieprawdopodobne, by władze zza wschodniej granicy zdecydowały się na nagłą zmianę narracji i anulowanie kontrowersyjnego patronatu.

Przedstawiciel Konfederacji rzucił również tezę, jakoby obecna taktyka głowy państwa wynikała z oczekiwania na kolejne negocjacje z rządem ukraińskim.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu coraz bliżej

Dywagacje wokół najwyższego wyróżnienia dla ukraińskiego prezydenta urosły do rangi centralnego punktu debaty publicznej w Polsce. Wciąż nie ma pewności, jak na zarzuty odpowie strona ukraińska i czy Karol Nawrocki dopuści się precedensu.

Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, że czas nie gra tu na korzyść porozumienia, a władze w Warszawie mają coraz mniej wyrozumiałości dla działań partnera.

Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie? Pytanie 1 z 10 1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały? Guma Turbo Guma Donald Guma Mickey Następne pytanie