Opel wjechał w auto z Przemysławem Czarnkiem! Jedna osoba w szpitalu

Poseł Przemysław Czarnek brał udział w kolizji drogowej. Pasażerka jednego z aut trafiła do szpitala

Groźnie wyglądające zderzenie dwóch aut, poseł w jednym z nich! W niedzielę tuż po godzinie 17:00 w Wielkopolsce Opel uderzył w Volkswagena. W drugim z aut jechał polityk Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Sytuację potwierdzili zarówno przedstawiciele wielkopolskich służb, jak i rzecznik Rafał Bochenek. Do kolizji doszło w miejscowości Smulsko w powiecie tureckim. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że winę za spowodowanie kolizji ponosi kierowca drugiego auta, a nie tego, którym podróżował poseł. „Doszło do zderzenia samochodu marki Opel Corsa z Volkswagenem. 19-latek kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena” – poinformował w komunikacie mł. insp. Andrzej Borowiak, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

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Zderzenie z udziałem polityka PiS. Rzecznik zdradza powody

Pojazdem marki Volkswagen jechała grupa osób, jednym z pasażerów był właśnie Przemysław Czarnek. Głos w tej sprawie dla TVN24 zabrał rzecznik PiS Rafał Bochenek. „Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat” – podkreślił polityk. Bochenek uspokoił również, informując, że „na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało”. Służby przekazały, że najbardziej poszkodowana w wyniku stłuczki została kobieta jadąca oplem. Zdecydowano o przetransportowaniu jej do szpitala. „Pasażerka z Opla trafiła do szpitala. Ratownicy medyczni udzielili pomocy także pasażerce z Volkswagena” – wyjaśnił Andrzej Borowiak. Policjant dodał, że pozostali uczestnicy podróżujący volkswagenem uniknęli urazów: „Innym osobom podróżującym tym samochodem – w tym posłowi Przemysławowi Czarnkowi – nic się nie stało”. Służby zakwalifikowały to zdarzenie drogowe jako kolizję.

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