Historyczna wizyta Karola i Marty Nawrockich na Filipinach. Manila gotowa na rozmowy

Karol i Marta Nawroccy zainaugurowali absolutnie wyjątkową, pierwszą w historii podróż dyplomatyczną polskiej głowy państwa na terytorium Filipin.

polskiej głowy państwa na terytorium Filipin. Stolica kraju ugościła zagraniczną delegację z ogromnym zaangażowaniem, umieszczając na traktach komunikacyjnych nasze flagi narodowe, co uwydatnia znaczenie spotkania.

Odkryj kluczowe założenia tej dyplomatycznej misji i sprawdź, jakie dwustronne umowy mają szansę ukształtować dalszą współpracę między Polską a Filipinami.

Zagraniczna misja dyplomatyczna Karola Nawrockiego na terytorium Filipin wystartowała z zachowaniem niezwykle okazałej oprawy. Przywódcy państwa towarzyszy w podróży jego małżonka, pierwsza dama Marta Nawrocka, natomiast strona goszcząca zadbała o odpowiednie powitanie naszych przedstawicieli nie tylko wewnątrz gmachów państwowych.

W przestrzeni miejskiej Manili wywieszono liczne flagi w barwach bieli i czerwieni. Zostały one wyeksponowane przy głównych arteriach komunikacyjnych, którymi przemieszcza się prezydencka kolumna. Rodzime symbole narodowe sąsiadują tam bezpośrednio z oficjalnymi flagami państwa filipińskiego.

Krótki materiał wideo obrazujący tę starannie zaplanowaną miejską dekorację udostępniła w serwisie społecznościowym X Żaklina Skowrońska. Urzędniczka Kancelarii Prezydenta RP na bieżąco zdaje relację z przebiegu oficjalnej wizyty Karola i Marty Nawrockich.

Opublikowane przez nią nagranie wyraźnie prezentuje polskie flagi zawieszone wzdłuż arterii filipińskiej stolicy. Nasze narodowe barwy zdobią latarnie przy uczęszczanych trasach szybkiego ruchu, powiewając tuż obok symboli państwowych gospodarzy.

Dla członków polskiej grupy dyplomatycznej stanowi to niezwykle istotny gest, ponieważ trwająca właśnie wizyta nosi miano przełomowej. To absolutnie pierwsza sytuacja, gdy urzędująca polska głowa państwa odbywa oficjalną podróż do tego wyspiarskiego kraju.

„Biało-czerwono na ulicach Manili❤️🇵🇱 Dziś początek pierwszej w historii wizyty Pary Prezydenckiej na Filipinach🇵🇭” – napisała.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na Filipinach. Rozmowy z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr.

Głowa państwa wraz z małżonką dotarli do filipińskiej stolicy z pewnym wyprzedzeniem, a na płycie tamtejszego portu lotniczego zgotowano im bardzo uroczyste powitanie. Ramy czasowe oficjalnego harmonogramu wizyty rozplanowano na okres między szóstym a ósmym dniem października.

Polski przywódca ma zaplanowane bezpośrednie spotkanie z urzędującym prezydentem Filipin, Ferdinandem Marcosem juniorem. W ustalonym grafiku przewidziano dyskusje obejmujące kwestie współdziałania politycznego, obronności oraz szeroko pojętych relacji biznesowo-gospodarczych.

Głowa naszego państwa zaszczyci ponadto swoją obecnością szereg eventów gospodarczych oraz paneli dedykowanych rozwojowi wzajemnych stosunków obu krajów. Harmonogram obejmuje także inspekcję w lokalnej bazie sił powietrznych, gdzie zademonstrowane zostaną wyprodukowane przez mieleckie zakłady lotnicze maszyny typu Black Hawk.

Małżonka prezydenta, Marta Nawrocka, nieodłącznie wspiera go w trakcie całej tej dyplomatycznej misji. Już sam moment powitania naszych państwowych przedstawicieli przykuł spore zainteresowanie opinii publicznej z uwagi na asystę honorową wojska oraz rozłożony czerwony dywan.

Aktualnie przestrzeń miejska Manili wzbogaciła się o następny rodzimy element wizualny. Wywieszone wzdłuż arterii narodowe flagi dobitnie udowadniają, że strona filipińska kompleksowo przygotowała swoją stolicę na przyjęcie najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej udostępniamy zestawienie fotografii dokumentujących to wydarzenie. Pierwsze kadry z pobytu Karola i Marty Nawrockich obrazują dokładnie, w jaki sposób zainaugurowano ten wiekopomny wyjazd zagraniczny.

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