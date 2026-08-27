Grzegorz Braun negował istnienie komór gazowych w Auschwitz. Waldemar Żurek ogłasza śledztwo

Waldemar Żurek reaguje na słowa Grzegorza Brauna o Auschwitz

W czwartek szef resortu sprawiedliwości wydał oficjalny komunikat dotyczący stanowczych kroków prawnych, jakie zainicjowano w odpowiedzi na niezwykle kontrowersyjne wystąpienie europosła. Chodzi o wypowiedź polityka Konfederacji, w której w sposób jawny kwestionował masowe ludobójstwo i celowe wykorzystywanie komór gazowych do systematycznej eksterminacji więźniów w dawnym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na terenie Oświęcimia.

Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to…— Waldemar Żurek (@w_zurek) August 27, 2026

– Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau – napisał Żurek na platformie X.

Śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego Grzegorza Brauna

Jak stanowczo zaznaczył minister sprawiedliwości, odpowiednie organy ścigania natychmiast przystąpiły do działania, by dokładnie przeanalizować skandaliczne tezy głoszone przez parlamentarzystę. Prowadzenie tego dochodzenia zostało oficjalnie przejęte przez krakowską strukturę Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która posiada pełne kompetencje do ścigania tego rodzaju historycznych przekłamań.

– Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to nie „odmienna opinia” - to przestępstwo – napisał minister. Jak dodał, prokurator wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. – Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie podjął natychmiastowe działania i wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o IPN (kłamstwo oświęcimskie) – przekazał Waldemar Żurek.

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